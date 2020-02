Justin Bieber: «Mi equipo de seguridad entraba en mi habitación por la noche para comprobar mi pulso» El cantante se sincera en un documental sobre sus problemas con las drogas, la depresión y la fama

Justin Bieber (25 años) se convirtió en un ídolo de masas cuando tan solo era un niño. Como le ha pasado a muchos otros, el cantante no supo digerir la fama. Se convirtió en una persona problemática, arrogante, machista y agresiva. A los trece años se refugió en las drogas. Era su forma de escapar, como así cuenta en el documental sobre su vida, «Justin Bieber: Seasons».

La marihuana empezó como un pasatiempo pero, poco a poco, se convirtió en una necesidad. «Empecé a depender realmente de eso y fui consciente de que tenía que parar. No creo que sea malo, es solo que me creó una dependencia y eso no era bueno», asegura. Después llegaron las pastillas de MDMA, las setas alucinógenas y el jarabe para la tos por su contenido en codeína.

«Hubo un momento en el que me tragaba todo tipo de píldoras, bebía, hacía mi propios hongos y Molly (droga)... Fue un escape. Yo era joven, como todas las personas de la industria y el resto de personas del mundo que experimentan mientras van creciendo. Pero mi experiencia fue ante la cámaras y tuve una exposición diferente. Además de que tenía mucho dinero y muchas cosas», explica.

Y prosigue: «Llegó un momento en el que mi equipo de seguridad entraba en mi habitación por la noche para comprobar mi pulso. La gente verdaderamente no sabe lo serio que se volvió todo. Fue realmente loco y aterrador. Me levantaba por las mañanas y lo primero que hacía era tomarme algunas pastillas, fumar un porro y después empezar mi día. Todo se volvió aterrador».

Cuenta en el documental que su actual mujer, Hailey Baldwin, de 23 años, fue su salvavidas. Ella se negó a estar con él hasta que estuviese limpio. Le ayudó a desengancharse de todo. Fue por eso que Bieber, consciente de lo mucho que la quería y todo lo que había hecho por él, le dio igual lo que opinase la gente sobre su pedida de mano. Tan solo llevaban unos meses cuando se casaron, pero Bieber lo tenía muy claro.

Depresión y enfermedad de Lyme

Bieber también ha tenido que hacer frente a la depresión que sufre desde hace algo más de un año: «Me encontré haciendo cosas de las que me avergüenzo. Era muy promiscuo y esas cosas. Y creo que usé Xanax. Me deprimí mucho en la gira», explica. Actualmente, Bieber toma medicación antidepresiva y se somete periódicamente a medicina hiperbárica, una práctica que aumenta el oxígeno en sangre.

Por si fuese poco con todo esto, el cantante canadiense hace poco que confesó que padece la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se adquiere por la picadura de una garrapata infectada. La razón de su confesión podría haber sido motivada por las críticas que ha recibido en los últimos meses por su aspecto físico.

«Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina... de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme», compartía el cantante, cansado de tantos comentarios sobre su vida. Y añadía también: «No solo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud».