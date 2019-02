Justin Bieber se confiesa: no tuvo sexo hasta el matrimonio El cantante y Hailey Baldwin han concedido una entrevista en exclusiva y han revelado grandes secretos sobre su relación

Religión, celibato y amor. Estos son los tres pilares que motivaron el precipitado matrimonio entre Justin Bieber (25) y Hailey Baldwin (22). Sin embargo, a pesar de haberse dado el «sí quiero» legalmente, la pareja aún no ha celebrado una ceremonia por todo lo alto.

La revista «Vogue» ha realizado una entrevista en exclusiva a estos jóvenes en la que han posado por primera vez como «marido y mujer», haciendo oficial su matrimonio, y han respondido a los deseos de sus fans de conocer todos los detalles de su romance. Y, para su sorpresa, no se han callado nada.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que la pareja no mantuvo relaciones sexuales antes de casarse y, de hecho, este es uno de los motivos que propició el enlace. «Dios no nos pide que no tengamos sexo porque quiera marcar las reglas» -explica-. Él intenta protegerte del dolor». El cantante cree que, en muchas ocasiones, las «personas tienen sexo porque no se sienten demasiado bien consigo mismas» y afirma que es algo que hacen tanto hombres como mujeres.

Bieber cuenta que llevaba un tiempo dedicándose a Dios porque es bueno para su «alma» y que, por este motivo, fue «bendecido» con su mujer Hailey: «Tener un buen comportamiento conlleva su recompensa».

A pesar de que pueda dar la sensación contraria, debido a su edad, Justin y Hailey se preocupan realmente por el camino que seguirá su relación. El cantante ha confesado que no le gusta que su mujer se ponga tanta presión sobre sus hombros: «Está intentando ser adulta, pero quiero que entienda que podemos estar casados y seguir disfrutando de nuestra juventud. Es algo sobre lo que hablamos mucho».

Hailey explica que son felices pasando días en casa viendo películas, escuchando música y bailando en la cocina: «Estamos comprometidos a crecer juntos y apoyarnos mutuamente en esos cambios. Así es como lo veo. Al final del día, también, él es mi mejor amigo». «Y tú eres mi baby boo» le contesta su enamoradísimo marido.

Bieber ha protagonizado algún que otro escándalo y ha exprimido su «fama» al máximo pero asegura que el chico que todo el mundo conocía ha quedado atrás. «Simplemente estoy luchando para hacer esto como es debido, para construir una relación sana», expone mostrándose más maduro que nunca. Y añade que les queda mucho por aprender y que tendrán que trabajar duro pero que esa es su «elección». «Uno no se levanta todos los días sintiendo que está absolutamente enamorado y tú -dice dirigiéndose a Hailey- eres perfecta».