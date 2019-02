Jussie Smollett rompe su silencio tras la brutal agresión racista y homófoba El protagonista de la serie «Empire» ha reaparecido tras tener que ser ingresado hace unos días y ha contado su terrible experiencia, pero mandando un mensaje de amor

ABC

Jussie Smollett, conocido por su papel en la serie «Empire», ha roto su silencio después de tener que ser ingresado por la brutal agresión homófoba y racista –incluso rociado con una sustancia química– que sufrió hace unos días en Chicago. Desde que saltó la noticia, cientos de rostros conocidos han mostrado todo su apoyo al intérprete a través de las redes sociales, pero ahora ha querido ser él el que ofrezca su testimonio sobre lo sucedido y demostrar al mundo que hace falta mucho más para acabar con él.

«Dejénme que comience diciendo que estoy bien. Mi cuerpo es fuerte, pero mi alma aún lo es más. Y lo que es más importante, quiero dar las gracias. Las muestras de amor y de apoyo de mi gente han significado más para mí de lo que jamás seré capaz de expresar con palabras», comienza diciendo en su reaparición en Los Ángeles.

El actor ha hecho un llamamiento para que esto no vuelva a suceder: «Como ha demostrado ya mi familia, este tipo de ataques siguen produciéndose contra mis hermanos y mis hermanas, incluidos aquellos que no se identifican con los géneros. Lo que me ha ocurrido a mí no es un accidente aislado y no debería de tratarse como tal».

También ha contado algunos detalles del suceso, asegurando que luchó contra ellos «como un cabrón». «No podía dejar ganar a esos hijos de puta. Estamos orgullosos. Somos gais», expresaba con mucho coraje. Pese al incidente por el que ha tenido que pasar, Jussie Smollett ha querido mandar un mensaje de amor y de paz a todos.