Juncal Rivero incendia las redes con sus comentarios sobre las modelos «curvy» La modelo habló en el programa de Toñi Moreno, «Viva la vida», para presentar el certamen de Miss España que vuelve en el 2019

La Miss España y Europa en 1985, Juncal Rivero fue a presentar el concurso de Miss España que renace en 2019 tras siete años de parón, en el programa de Toñi Moreno, «Viva la vida». Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una entrevista tranquila se fue torciendo debido a las declaraciones acerca de la belleza que hizo Rivero.

«Me parece más machista que lo contrario, si las mujeres estamos queriendo siempre salir en mini falda y que un señor no nos mire mal, ¿por qué no podemos salir en bañador? Lo que no entiendo es por qué no se puede salir en bañador en un certamen de belleza, donde lo que estás valorando… Un certamen de belleza es un certamen donde se valora la estética», explicaba la Miss cuando Toñi Moreno le preguntó acerca de su opinión sobre que los americanos hubieran decidido eliminar el desfile en bikini.

Estos comentarios hicieron que las redes sociales ardieran contra de la miss. Aunque, sin lugar a dudas, lo que más enfadó al público fueron las declaraciones sobre las modelos «curvys». La presentadora le mostró las imágenes de Nadya Bulson, a lo que Juncal Rivero respondió que lo que tenía esa modelo americana era sobrepeso. «Esto tampoco es sano, igual que siempre hablan de la anorexia, el mayor problema que hay hoy en día modelo.

Algunas de las perlitas que ha soltado Juncal Rivero en #vivalavida117 :

• Decir que una modelo curvy tiene sobrepeso y que es mucho peor que la anorexia.

• Invisibilizar a una modelo trans, remarcando que no tiene nada que ver con su certamen, como si fuera algo vergonzoso. — Anilorac (@ani_burkhart) 14 de julio de 2018

Todo esto hizo que la miss matizase firmemente sus palabras por medio de las redes sociales, donde aseguró que ese no era un ejemplo de modelo «curvy», sino de mujer con obesidad y que eso tampoco es sano. Además, hizo hincapié en que la obesidad es el principal de los problemas y para remarcar sus argumentos empleó titulares de artículos que hablan sobre la obesidad.