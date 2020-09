Julio Iglesias habla por primera vez sobre su salud El cantante, que este miércoles cumple 77 años, concede una entrevista en la que habla sobre su comentada caída y su carrera

ABC/Ep Actualizado: 23/09/2020 14:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con motivo de sus 77 privameras, que cumple este miércoles, Julio Iglesias ha concedido una entrevista a su gran amigo Fernando Ónega en la que ha hablado de su carrera y de su comentada salud después de que se hiciesen públicas unas imágenes del cantante con muletas, aprovechando que ya está «perfectamente recuperado» de una caída que le ha afectado al tobillo y la pierna derecha.

Así lo ha contado este miércoles en una entrevista del diario digital especializado en las personas mayores 65yMás.com y recogida por Europa Press. Reconoce que lo ha pasado mal. «He estado hecho una mierda con el tobillo y con la pierna derecha porque me caí en un pequeño puentecito que tengo en la casa. Menos mal que me caí a la arena de la playa y entonces no fue tan fuerte», cuenta Julio Iglesias.

MEDIASET

Y prosigue: «Me tuvo entre un mes y medio y dos meses sin poder andar, y después cogí dos mulatas (risas) y me fui a bañar ese día, de ahí las fotografías. Pero estoy muchísimo mejor. Ahora me voy a hacer las fotografías sin traje de baño».

También ha contado que prevé «una gira mundial importante» que pase también por España y toda Europa, pero está «a expensas de que en 2021 la gente esté libre y tenga la libertad de poder ir a las conciertos» ante la pandemia.

Sobre los conciertos, ha matizado que 2021 será un año extraño por el coronavirus: «Hace daño de verdad, y sobre todo a gente que tenemos cierta edad. Por eso yo tengo esa pequeña revolución en el alma, de explicar lo importante que es para nuestros hijos y nietos que cuiden a sus padres y a sus abuelos».