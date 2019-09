José Ortega Cano, dispuesto a demandar al exnovio de Gloria Camila La última entrevista que ha concedido Kiko Jiménez ha colmado la paciencia del diestro, que ha anunciado que tomará medidas legales

La última entrevista que ha concedido Kiko Jiménez en «Sábado deluxe» hablando de su expareja Gloria Camila, le va a salir muy cara. Acusó a la hija de José Ortega Cano de serle infiel en más de una ocasión, entre ellas, con una actriz que tiene un Goya de la que no quiso desvelar el nombre, un torero e, incluso, un cantante: Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo.

Además acusó a una persona muy cercana a su ex de contarle que Gloria Camila le era infiel. Por si fuera poco Kiko Jiménez remató con un comentario poco apropiado sobre Ortega Cano, que terminó colmando su paciencia. Cuando se enteró de que le habían quitado el carné de conducir a Gloria Camila dijo: «De tal palo, tal astilla». El ex de su hija sacaba así a relucir el accidente de coche de Ortega Cano.

Unas palabras que no han gustado en absoluto al diestro, que ha asegurado en su intervención en «Sálvame» que está decidido a llevar a Kiko Jiménez ante los tribunales. «Sus palabras no son agradables de escuchar. Las cosas son como son y los abogados se encargarán de poner las cosas en su sitio», ha dicho.

Ortega Cano no entiende cómo han termiando así las cosas con su hija: «Si las cosas no van bien entre ellos, se dejan con ética y con señorío, no de mala manera». Y repetía: «La verdad que no quiero profundizar en este tema, las cosas están fuera de contexto. Que la justicia sea la que determine».

Desde el entorno de Gloria Camila siempre se han apuntado otros motivos. La culpable de la ruptura sería Sofía Suescun. «Me dicen que Sofía Suescun y Kiko llevarían teniendo algo más que una amistad desde hace un mes (...) Personal de 'Telecinco' les pillan muy acaramelados en el camerino de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ durante una de las grabaciones», se comentaba entonces.