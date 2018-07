Jorge de MasterChef en relación a las fotos de Miri en topless: «Se disgustó al pensar en su familia» Desde el primer momento, el granadino no ha dudado en confirmar que su amor es «verdadero», en referencia a los que piensan que se trata de una relación por conveniencia

Rocío F. de Buján

@rfbujan Seguir Madrid Actualizado: 27/07/2018 01:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Jorge y Miri de «Masterchef» ya no ocultan su amor

Su relación fue uno de los grandes ganchos de «Masterchef», a pesar de que durante el programa la pareja nunca llegó a aclarar si realmente estaban juntos. Sin embargo, desde que finalizó el concurso, Jorge Brazalez (29) y Miri Pérez-Cabrero (24) han pasado de esconderse a comercializar su amor como imagen de diferentes marcas, como la cerveza Paulaner. El joven cocinero acudió a la capital para la inauguración de «Paulaner Biergarten», un espacio al aire libre donde disfrutar de un inmejorable plan de ocio entre amigos. «Estoy muy contento de estar en Madrid porque tengo unos días para ver a los míos porque, aunque yo soy de Granada, casi toda mi familia vive en aquí», afirma el ganador del del concurso culinario a ABC. «Ahora mismo estoy haciendo eventos privados desde Formentera por toda España», añade. A pesar de que su sueño es montar en un restaurante, todavía no se encuentra preparado: «Ahora estoy muy nómada haciendo proyectos y eventos y yo quiero abrir el restaurante cuando pueda estar al cien por cien», explica.

Su cariñosa sintonía fuera de las cámaras contrasta con los «choques» que la joven pareja protagonizaba entre los fogones, donde ambos competían por un primer puesto que terminó llevándose Jorge. «Estoy muy feliz con Miri porque es una persona que me complementa y me equilibra. Nunca había sentido nada igual por nadie ni había estado tantos meses con una chica», admite. Desde que se descubrió su romance, muchos espectadores les acusaron de convertir el concurso en un reality show, sin embargo ellos solo buscan huir del foco de atención. De hecho la pareja no recibió muy bien unas imágenes que publicaba la revista «¡Qué me dices!» en las que aparecían dándose muestras de amor en la playa. «Formentera yo lo asimilo a escapar y a desconectar, es una pena que nunca tengamos la certeza de que no nos van a sacar fotos cuando estoy con mi novia en la playa tranquilamente», dice visiblemente molesto en relación a las fotografías en las que Miri aparece sin la parte superior del bikini. «No veo necesario sacar eso. Miri se disgustó un poco al pensar en su familia».

Desde el primer momento, el granadino no ha dudado en confirmar que su amor es «verdadero», en referencia a los que piensan que se trata de una relación por conveniencia. tanto es así que se han ido a vivir juntos a la maravillosa isla de Formentera: «Es el sitio en el que quiero pasar mi vida. Estamos en un apartamento de unos amigos que nos lo alquilan», explica.