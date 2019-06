Jorge Javier, sobre su exnovio: «Me está enamorando todavía más» Surgen nuevos rumores sobre un posible acercamiento entre el presentador de «Supervivientes» y su última pareja, Paco

Se disparan rumores de una posible reconciliación entre el presentador de televisión Jorge Javier Vázquez y la que fuera su pareja durante 10 años. Paco, «P» o «el hombre de mi vida» como él mismo le llama. El presentador y su exnovio podrían haberse dado una segunda oportunidad tras el repentino ictus que sufrió el televisivo hace apenas unos meses.

Tras reincorporarse plenamente a su ajetreada rutina, el conductor del programa «Supervivientes» ha realizado una breve escapada a Lanzarote para huir del estrés de la ciudad. Pero Jorge Javier no ha viajado solo, «P» le ha acompañado. «Curiosamente, ahora que no somos novios, estamos aquí juntos», ha expresado Jorge. Algo que le ha sorprendido ya que, durante años, su ex se había negado a visitar la isla canaria porque otra de las parejas de Vázquez también vivía allí. Según el catalán, «Yo le hablaba de la isla y él cambiaba de tema». «¿Lanza-qué?» decía Paco.

Jorge Javier y Paco en un viaje a Camboya en 2013. - GTRES

Todo son palabras buenas por parte de Jorge cuando habla de su ex. «A mí, no solo no me ha decepcionado, sino que me está enamorando todavíamás». Es más, la relación entre ambos no ha hecho más que fortalecerse a raíz de los problemas de salud de Jorge. «P» ha estado pendiente de él en todo momento a pesar de no ser su pareja e incluso, bromeaba el televisivo, su madre ha llegado ha confundir la relación que existía entre ambos. «Recién operado, estaba mi madre en casa sentada a mi lado en el sofá y le dice a P: "Ven, ponte al lado de tu... Bueno, de lo que seáis".», explicaba.

Diez años juntos

La pareja comenzaba su historia de amor allá por 2008 y siempre han intentado mantenerla en la más absoluta discreción, pues Jorge ha preferido alejar a su chico del foco mediático. Han sido contadas las ocasiones en las que se les ha visto juntos, si acaso en algún viaje esporádico como el que han realizado a Lanzarote. Sin embargo, lo que parecía un idílico romance, terminó a principios de 2018 cuando los dos decidieron romper su relación, casi una década después.

Se distanciaron el tiempo prudente que requiere una ruptura, vivieron otros escarceos cada uno por su lado, pero nunca se han terminado de separar. Aún así, a pesar de la estrecha amistad como compañeros de piso que guardan en estos momentos, el televisivo se ha encargado de desmentir en numerosas ocasiones que haya vuelto a retomar su romance con Paco. «No tengo ninguna relación, nada de nada, está en casa para ayudarme, no hemos hablado del tema, somos muy británicos», aclaraba Jorge.