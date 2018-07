Joaquín Cortés estalla contra Paula Echevarría por su comentario sobre los gitanos La actriz explicó que cuando los medios la «catalogan» de «it girl» le hace «mucha gracia», ya que las fotos que sube a las redes sociales «poco tienen que ver con las que publica la ‘influencer‘» española con más seguidores en Instagram. «Es como comparar a Dios con un gitano», decía

Si Paula Echevarría hubiera sabido que unas palabras suyas en referencia a Dulceida iban a causar tanto revuelo e, incluso, que la tachasen de racista, seguro que se lo hubiese pensado dos veces a la hora de decirlas. «Es como comparar a Dios con un gitano», decía en una entrevista con EFE la actriz, sin ánimo de ofender, cuando la comparaban con la bloguera.

«Ya quisiera yo hacerme las fotos que se hace Dulceida, sus vídeos maravillosos y las producciones que lleva con ella», añadía. Unas palabras que han sentado muy mal. Joaquín Cortés ha sido uno de los indignados que no ha dudado en arremeter a través de Twitter contra la exmujer de David Bustamante: «Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti».

Y añade: «Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto, y sobre todo, la falta de humanidad. Llevábamos año luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias una etnia que ni conoces». Al bailarín de poco le ha servido que Paula Ecehavarría entone un sentido «lo siento» y así lo ha seguido manifestando en la red social: «Y esto no se arregla con un 'lo siento'. De verdad que mal gusto, que poca categoría y que poca vergüenza. Con personas como tú se ve la cultura en este país».

Por si fueran pocas las críticas que ha recibido, otros usuarios han cargado sin piedad contra Paula Echevarría, sumándose a Joaquín Cortés. «Vaya telita y que engañada tiene a la gente que la sigue y admira. Debería tener más educación y vergüenza», «no tiene vergüenza. Me muerdo la lengua. Dulceida te da 20 mil vueltas callo malayo» y «Está claro que nosotros los gitanos tenemos más principios, modos y respeto.Cosa que no todo el mundo puede tener, ya que con la clase se nace. Ojalá te quedes sin seguidores y vean que clase de persona que eres...» son algunos de los comentarios que le han dejado.

Incluso, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha lamentado las desafortunadas palabras de la actriz: «Lamentamos las palabras de #PaulaEchevarría que refuerzan la imagen estereotipada de las personas gitanas. Lo que dicen nuestras «it girls» favoritas tiene mucho eco entre los jóvenes, por eso les pedimos que no reproduzcan mensajes tan manidos».