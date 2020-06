Joao Félix y Margarida Corceiro, segunda oportunidad tras una supuesta infidelidad El jugador portugués del Atlético de Madrid vio sorprendido cómo los celos alejaban a la actriz lusa Margarida Corceiro de su lado, pero soplan

Ahora que João Félix (20 años) vuelve a estar de moda en el Atlético de Madrid y recupera su mejor versión, su noviazgo con la actriz Margarida Corceiro atraviesa unas turbulencias que, de momento, se saldan con una ruptura y una reconciliación en pocos días.

Cuando comenzó el confinamiento, la joven portuguesa no dudó en aparcar su residencia junto a sus padres en Santarém, a 83 kilómetros de Lisboa, para instalarse en Madrid al lado del menino de oro. Su aislamiento ha transcurrido en el domicilio de la lujosa urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, junto a la casa que Cristiano Ronaldo aún mantiene. Por ello, no le sentó nada bien a Corceiro descubrir un intercambio de mensajes del jugador con una médico española, donde al parecer él le pedía supuestamente que fuese a visitarlo por la noche.

Margarida se quedó muy desconcertada y decidió marcharse, aunque finalmente las aguas se han calmado y ella ha optado por dar marcha atrás y continuar con la relación. ¿Le afectan semejantes vaivenes al rutilante fichaje de 127 millones de euros? La incógnita flota en el aire.

Casa en Cascais

De momento, está claro que recuperar a la joven que conoció en el Estadio Da Luz le ha venido de maravilla al delantero, si tenemos en cuenta que hace solo unos días firmó un espectacular doblete al Osasuna como parte del contundente 0-5 de los rojiblancos en Pamplona. Además, los planes a largo plazo de la pareja no se han ido al traste: João Félix ha adquirido una casa de lujo en la Quinta da Marinha, en Cascais, muy cerca de donde CR7 compró un terreno.

Curiosamente, pronto se estrenará en la TV de Portugal una nueva novela, titulada ‘Bem me quer’ (‘Bien me quiere’), en la que ella cobra un papel protagonista, ya que su popularidad al otro lado de la frontera no hace más que crecer desde que se divulgó su relación con el gran emblema del Atlético de Madrid.

Representada por la agencia Central Models, Corceiro va ganando seguidores en las redes sociales, aunque su gran salto a la fama en Portugal llegó gracias a «Prisionera», una telenovela sobre los avatares de un médico musulmán que se apasionaba por una mujer portuguesa. Las obligaciones familiares derivadas de su religión le obligaron a casarse con una magrebí, aunque el fuego del amor nunca se apagó respecto a su amante lusa.

Margarida Corceiro, pese a que las aguas sentimentales parecen más calmadas, se ha tomado un respiro con una escapada vacacional al Algarve, acompañada de sus amigos.