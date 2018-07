Jesulín de Ubrique utiliza a su hija Andrea para cobrar una exclusiva El torero y María José Campanario, habrían decidido renovar sus votos matrimoniales después de verano. Un acto en el que les gustaría juntar a los tres hijos del diestro para ofrecer una exclusiva con la que el matrimonio cobraría mucho dinero

Belén Esteban siempre se ha quejado del papel de padre que ejerce su expareja Jesulín de Ubrique con su única hija en común, Andera Janeiro. La colaboradora siempre que puede ataca al padre de su hija asegurando la falta de voluntad por parte del diestro de implicarse en la vida de su primogénita. A punto de cumplir los 19 años, los progenitores de Andrea no han llegado a enterrar el hacha de guerra nunca.

Tanto es así que en marzo del año pasado, 17 años después del nacimiento de Andrea, la revista «Lecturas» ofrecía una exclusiva en la que Julián Fernández Cruz, biógrafo no autorizado de Belén Esteban, aseguró que Jesulín de Ubrique llegó a hacerse las pruebas de paternidad para saber a ciencia cierta que la menor era su hija. Por lo visto, el parecido físico entre ambos no habría sido duficiente para la familia Janeiro Bazán y tal y como contó el escritor, todo el clan cuestionó su paternidad. Julián, afirma según sus fuentes, que parte de la familia presionó al torero para que verificara la filiación de su primogénita y que el resultado fue positivo.

Años más tarde la colaboradora del programa televisivo «Sálvame» confesaba que el diestro había accedido en su día a pagar a medias los estudios de su hija en el extranjero pero en un último momento parecía haber reculado. La ganadora del reality «GH Vip» dejó claro que entendía que no estaba obligado legalmente a ello, sin embargo le molestaba su cambio de actitud. «Me parece muy bien que le hayas pagado a tu hermano la carrera de piloto, no sé si se la has pagado a tu mujer también la carrera de odontología, no lo sé. Pero lo que no entiendo es que no le pagues a tu hija mayor la carrera», declaró.

Esta semana, el portal web «Look» ha desvelado que el torero y su actual mujer, María José Campanario, habrían decidido renovar sus votos matrimoniales después de verano. A la ceremonia está previsto que acudan todos los familiares y amigos del matrimonio, la única duda sería la asistencia de su primogénita. Según ha explicado un trabajador de la finca «Ambiciones» al medio citado: «Jesús quiere convencer a su hija para que vaya a esa segunda boda. Creo que ha recibido una cuantiosa oferta si consigue juntar a sus tres hijos en una exclusiva que daría mucho que hablar. No dejará de intentar ese reencuentro», concluía.

Por el momento, se desconoce si la hija de Belén Esteban acudirá al enlace. No obstante, fuentes cercanas a la colaboradora han explicado al mismo medio que: «La niña no haría algo así, ni a su madre le gustaría que lo hiciera, prestándose a formar parte de una exclusiva con un padre que tan poco se ha preocupado por ella».