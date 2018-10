Jennifer Garner rehace su vida con un empresario tras su divorcio con Ben Affleck

Tan solo unas semanas después de firmar los papeles del divorcio con Ben Affleck, Jennifer Garner ha rehecho su vida con el guapo empresario John Miller, de 40 años, tras más de una década casada con el actor estadounidense.

«Llevan juntos seis meses y su relación se está poniendo muy seria», dice una fuente a la revista «Us Weekly» a la vez que añade que la actriz está en un momento muy dulce y más contenta que nunca. Destacan también que se trata de una relación «saludable», en referencia a los últimos años de matrimonio con Affleck, algo tóxicos y marcados por el problema de alcoholismo del intérprete y alguna posible infidelidad sin confirmar.

Miller es presidente y director ejecutivo de Cali Group, una compañía holding fundada en 2011 que se enfoca en «usar la tecnología para transformar las industrias de restaurantes», según consta en la propia página web de la empresa. Cuenta con 50 restaurantes, entre ellos los famosos CaliBurguer.

