Jennifer Garner consigue su estrella en el paseo de la fama y Ben Affleck encuentra el amor La actriz estadounidense recibe el reconocimiento por su carrera profesional con la inauguración de su propia estrella en Hollywood junto a sus familiares y amigos más cercanos

ABC

Madrid Actualizado: 21/08/2018 16:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La actriz Jennifer Garner ha recibido una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Este es un gran honor para la estadounidense que ha compartido este dulce momento con sus familiares, amigos y algunos compañeros de profesión.

«Este es un momento para celebrar 24 años felizmente vividos en un trabajo que amo mucho, y poder compartirlo con familias y amigos es realmente maravilloso y especial», afirmó Garner a la agencia AFP. La actriz lleva más de 24 años trabajando como actriz, en los que ha grabado más de 30 películas y participado en numerosas series de televisión.

Durante el rodaje de «Pearl Harbor» se enamoró de Ben Affleck, con quien compartió el protagonismo. Fruto de su amor nacieron sus pequeños: dos hijas y un hijo. Sin embargo, el amor se acabó y la pareja decidió que lo mejor era poner fin a su matrimonio.

A día de hoy no tienen los papeles de divorcio firmado, pese a que lo anunciaron en 2015. Es tal la demora que, si no aportan los documentos pertinentes, el juez podría desestimar el caso. Lo que más le importa a la expareja es que sus tres hijos no se vean afectados por la situación, por lo que entre ellos existe una muy buena relación.

Aunque se llevan bastante bien, Ben Affleck no acudió a ver como su expareja aparecía en el paseo de la fama. Posiblemente, este hecho sea debido a su reciente vinculación con una modelo «Playboy», puesto que así el protagonismo solo giraría en torno a Garner y a su labor profesional.