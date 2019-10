Jennifer Aniston desvela que fue víctima del abuso de poder de Harvey Weinstein La afamada actriz tacha al productor estadounidense de asqueroso y prepotente

Tan solo le bastó una película, «Sin control», para darse cuenta de que ya no quería volver a trabajar con Harvey Weinstein. Jennifer Aniston (50 años) se ha sincerado en una entrevista con Variety sobre cuál fue su experiencia con el productor estadounidense, acusado de abusos sexuales por decenas de mujeres.

«Tuve que interactuar con él varias veces. La vez que más recuerdo fue durante la cena posterior al estreno de la película. Yo estaba sentada en una mesa con Clive Owen, con los productores y con un amigo mío y él de repente llegó y lo primero que hizo fue a acercarse a mi amigo y ordenarle que se levantara», explica Jennifer Aniston en la entrevista.

Cuenta que su amigo no tuvo más remedio que levantarse de su sitio. «Fue una demostración del nivel de comportamiento asqueroso y prepotente que tenía relacionándose con todo el mundo», prosigue la actriz estadounidense sobre el productor Harvey Weinstein.

Asegura que nunca intentó abusar de ella, pero sí que intentó que llevara uno de los vestidos de su por entonces mujer, la diseñadora Georgina Chapman, creadora de la firma Marchesa. Fue a verla a un rodaje en Londres solo para eso. «Yo miré el catálogo y en aquella época Marchesa no era lo que es hoy. Simplemente, su ropa no era para mí. Pero él insistió en que tenía que llevar un vestido diseñado por Giorgina. Y me dijo: 'Tienes que ponerte ese vestido», relata. «Ese fue el único bullying que me hizo. Aunque no sirvió de nada porque yo le dije que no. ¿Qué iba hacer? ¿Obligarme?», concluye la expareja de Brad Pitt.