Javier Tudela hará abuela a Makoke El hijo de la televisiva y su pareja, Marina Romero, esperan su primer retoño, que previsiblemente nacerá en julio

Javier Tudela y Marina Romero están de enhorabuena. La pareja, que mantiene una relación desde 2017, pronto harán abuela a Makoke. Están esperando su primer hijo con gran ilusión, como desveló este lunes el programa «Sálvame» y hoy ha confirmado la exmujer de Kiko Matamoros en una exclusiva en la revista «Lecturas».

Será de cara al verano, concretamente en julio, cuando la pareja vea la carita de su bebé por primera vez. «Estoy súper feliz», dice Makoke en la citada publicación con gran alegría. Ha empezado el año con una gran noticia que traerá mucha felicidad a la familia y más después del fatídico 2020, marcado por la muerte de su madre.

Pese a la gran felicidad, la colaboradora del programa «Viva la vida» asegura que le choca un poco la palabra abuela: «Está vinculada a una imagen que no se corresponde con la mía. De momento no me gusta, pero cuando nazca me voy a volver loca».

Javier Tudela ha asegurado en la misma entrevista el deseo que tenían de dar este paso: «Mi sueño es ser padre joven, quiero tener con mi hijo la relación que tengo con mi madre». Por el momento no habrá boda, aunque es algo que tienen en mente. «A Marina le hace ilusión la boda. Quiero invitar a unas 50 personas y casarnos en una playa, en las Maldivas».