Instagram Javier Sánchez Santos: «Comencé esto por ella y por ella voy a ir hasta el final» El joven ha publicado en Instagram una serie de fotos de su madre con un pequeño texto afirmando que no se rendirá en su lucha por conseguir el reconomiento de Julio Iglesias como su padre

ABC

Madrid Actualizado: 20/08/2018 15:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Javier Sánchez Santos, el joven de 41 años que afirma que su padre es Julio Iglesias y así lo dejó claro el abogado de Sánchez durante una charla con ABC, hoy vuelve a dar voz a su demanda de paternidad y a su búsqueda de la verdad.

El supuesto hijo del cantante ha publicado en Instagram una serie de imágenes de su madre cuando era joven; en una de ellas, se ve a su progenitora junto a Iglesias. Con ello, Javier acompañó un texto en el que defendía la verdad «absoluta» de que él es hijo del artista y que irá hasta el final en esta lucha.

«Esta mujer que sale en la foto, es mi madre cuando tenía 20 años, apenas comenzaba una vida artística y fue truncada cuando se dejó seducir por un cantante más o menos famoso, que luego más tarde se convirtió en una leyenda de la música a nivel mundial llamado julio Iglesias. Fue una historia de amor que duró varios días y de la cual nací yo, una situación que ha ocurrido con muchos otros hijos de artistas pero que al contrario de lo que me ha pasado a mí, ellos si han sido reconocidos por sus padres. Durante la década de los noventa y gracias al poder que tenía esta persona en la política y los medios de comunicación, fue humillada, vapuleada, manipulada, tratada de mentirosa e insultada por varios sectores de la “prensa”. Hace aproximadamente un año pude demostrar que siempre dijo la verdad y que no era ella la que estaba mintiendo. Hoy en día y gracias a movimientos como #metoo este tipo de comportamiento misógino y machista está más controlado, aunque desgraciadamente no ha desaparecido. Para mi está siendo un año muy difícil, con una carga emocional muy grande y sabiendo lo que esta demanda conlleva, comencé esto por ella y por ella voy a ir hasta el final. Te quiero mamá», comentó Javier apoyándose en el movimiento de la lucha feminista para avalar el sufrimiento de su madre y porque tiene tan claro que quiere ayudarla.

Han sido muchos los mensajes de apoyo que ha recibido el joven para que no se rinda y siga buscando la verdad.

Hace unos meses era noticia el rechazo a las citaciones del juzgado de Julio Iglesias para someterse a las pruebas de paternidad, aunque no es la primera vez que el artista se niega; han sido más de cuatro las veces en las que se ha querido notificar al cantante la demanda de paternidad y este «no se ha dado por enterado». El pasado 29 de junio la demanda de paternidad llegó a Julio Iglesias por primera vez teniendo 20 días hábiles para dar respuesta. El 27 de julio se cumplía el tiempo del cantante. Todavía ni la familia de Iglesias ni Javier han querido dar información del proceso judicial.

A pesar de todos los intentos fallidos de las citaciones y aunque no se afirma de manera oficial por no ser ante un juez, el joven mediante un detective tomó parte del ADN del cantante durante su estancia en Miami y se demostró que había un 99% de coincidencia genética entre Julio Iglesias y Javier Sánchez. Habrá que esperar a conocer la resolución de esta última demanda para conocer si Iglesias ha cedido o ha continuado negándose a la prueba.