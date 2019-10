Jane Fonda, detenida durante una manifestación en Washington

Jane Fonda ha sido detenida este viernes durante una protesta en Washington, D. C. junto al grupo Oil Change International por la crisis climática. Y es que la actriz aseguraba en su página web esta misma semana que estaría todos los viernes en el Capitolio, «llueva o truene» para apoyar el movimiento que han creado los jóvenes de su país.

. @Janefonda is the THIRD arrest here at the US Capitol... The moment it happened... @WUSA9 #ClimateChange #FireDrillFriday #breaking pic.twitter.com/wWoZggYloN

«Hoy, la Policía del Capitolio de los Estados Unidos arrestó a 16 personas por manifestarse ilegalmente en el Frente Este del Capitolio de los Estados Unidos», dijo la portavoz de la Policía Eva Malecki, según recoge el «Hollywood Reporter». Mike Valerio, reportero de la Casa Blanca, ha compartido un vídeo que confirma que la intérprete es uno de ellos. En las imágenes, que ya circulan por las redes sociales, se puede ver a Fonda siendo esposada y escoltada hasta un vehículo policial. Según las fuentes citadas, los detenidos fueron acusados de «hacinamiento, obstrucción o incomodidad».

Happening Now — @Janefonda is HERE on Capitol Hill...



Planning to be arrested while protesting climate change political paralysis.



She tells us she’ll be here *every* Friday into 2020 — demonstrate, get arrested, repeat.@WUSA9#ClimateChange#breaking#FireDrillFridaypic.twitter.com/4bvV4qVmxg