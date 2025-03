Jaime Ostos: «Tengo dolores muy fuertes. Los hay peores que la cornada de un toro»

Jaime Ostos (88 años) está recuperándose plenamente tras una enfermedad que le ha obligado a permanecer en total reposo durante un tiempo. Está animado y deseando poder salir a la calle y volver a los eventos que normalmente frecuenta cuando está en plena forma. Lo que no ha perdido en ningún momento es su simpatía, su análisis de la realidad y sus ganas de vivir. El verle en algunos momentos durante el pasado verano con muletas alarmó a más de uno, pero la situación, aunque dolorosa no era excesivamente preocupante. En una entrevista en exclusiva con ABC cuenta, como siempre, con su naturalidad y sus ganas de salir de la situación que le mantiene al borde de una cama, aunque en muchos momentos se distancie de la misma, haga sus ejercicios con su fisio y trate de andar sin muletas. Hablamos del toreo, naturalmente, y del estado del país, con el que es, como casi siempre, bastante crítico.

¿Cómo se encuentra?

Tengo dolores, estoy jodido. Hoy me ha dado uno muy fuerte.

¿Es algo importante?

No, nada. Sigo con el plan que me pusieron los médicos pero de cuando en cuando me vienen unos dolores muy fuertes. Me duele mucho la cadera y tengo que tomarme unas pastillas para calmar el dolor. Son los dolores más fuertes que he tenido en mi vida. Esto me ha recordado que hay cosas más fuertes que las cornadas de los toros.

¿Qué tal marcha su relación con Gisela, su última hija, reconocida recientemente?

Muy bien. Ella está muy preocupada. Nos llamamos casi a diario. Yo le digo que no se preocupe que hay solución para todo, y también para mi mal.

Al principio de este mal, el lumbago le obligó a utilizar muletas, que fueron las que más alarmaron a las personas que le vieron con esa ayuda para poder andar. Al lumbago se le sumó, y acrecentó la preocupación, un edema pulmonar

Lo peor es que el dolor te aparece cuando menos te lo esperas: subiendo la escalera, cuando vas al baño y tienes problemas con los movimientos que acentuas un poco más bruscamente.

Hace un tiempo contó a este medio que pensaba casarse por la Iglesia con María de los Ángeles porque como es muy católica quería casarse por la Iglesia y de blanco, ¿sigue con esa idea?

Mi boda con Mari Ángeles fue muy concreta. Con el cura y cuatro o cinco amigos y mi hijo, Jacobo. Fue un regalo que yo le hice a Mari Ángeles. Yo llevo ya con ella treinta y cuatro años. Un día me encontré con un cura íntimo amigo mío de juventud y me dijo que fuera un día a la celebración de la misa y cuando saliera todo el público nos casaba y así lo hicimos. La boda civil fue el 3 de marzo de 1987, en San Lorenzo de El Escorial y la religiosa, en el mes de julio de 2014, en Villaviciosa de Odón. Yo para mí, estaba casado, pero lo hice por Mari Ángeles que tenía esa ilusión. Yo estoy contento de los resultados de la boda, rodeado de amigos íntimos, entre los que se encontraban los testigos. No quería follones con muchos periodistas y cámaras de televisión. Fue una boda íntima, para nosotros.

¿Mantiene la relación con sus hijos María Gabriela y Jaime, fruto de su primer matrimonio?

No, desde que me separé no tengo ninguna relación con ellos.

¿Qué hace en estos momentos Jacobo, su hijo con Mari Ángeles?

Cerró los cinco restaurantes que llegó a tener y empezó una carrera como DJ. Tiene con los americanos una finca en América porque es un entendido en caballos, especialmente en saltos. Se fue a estudiar inglés allí y como es muy aficionado a los caballos se quedó allí. Viene frecuentemente a vernos, pero llega el viernes y se marcha el lunes. Cuando vieron que entendía mucho de caballos hicieron una sociedad y se quedó allí.

¿Cómo ve el futuro taurino?

Pues lo veo mal. La calidad del toro está bajando. Está ganando en pitones y en kilos pero está perdiendo casta.

¿Qué solución hay?

Volver otra vez a la casta y a la bravura y volver a la idea de que el toro bravo no es un buey. Es un animal precioso y es la fuente del toreo.

¿Qué le parece la gente que trata de eliminar las corridas de toros?

Creo que la cosa está muy clara. Vas o no vas. No hay que quitar nada. A mí no me verás en un campo de fútbol porque me aburre. Solo veo los partidos internacionales de España, como patriota. A mí me gusta el boxeo y he ido a Italia a ver pelear a amigos míos. También me gusta mucho el teatro. Las personas deben elegir lo que les gusta y donde quieren ir.

Supongo que piensa, como muchos, que el toreo es imposible que desaparezca de España, ¿me equivoco?

No se puede perder porque lo que más tributa a Hacienda es el toreo. En el fútbol tributan seis o siete partidos del Madrid o del Atlético de Madrid y el resto muy poco. Y en el toreo hay seiscientas corridas al año y muchísimas novilladas y festivales y se cotiza por los banderilleros, taquilleros... Yo sé todo esto de mi época de presidente de los toreros. Todos los toreros cotizan exactamente lo que ganan porque el empresario declara lo que ganan los toreros. Y el empresario tiene que cotizar por los médicos, los barrederos, los caballos... Los toreros, lógicamente, presentan los gastos que tienen con su cuadrilla ,con los desplazamientos… El toreo cotiza más a Hacienda que cualquier deporte.

¿Cuándo empezará a salir a la calle y a llevar una vida normal?

Yo no tengo ansias de salir porque no hay demasiadas cosas que me interese ver pero quiero hacerlo por mis medios. Para lo que hay que ver en la política. En la época de Franco había ocho ministerios y ahora hay veintitantos que pagamos tú y yo. Ahora con el tema de la igualdad se buscan mujeres para cubrir la mitad de los puestos y yo creo que hay que buscar a los mejores para el Gobierno, sean hombres o mujeres. ¿Lo mío? va poco a poco. Hay que tener paciencia.

Ahora que está pasando muchas horas en casa, ¿qué televisión ve?

Veo los telediarios, para informarme, “Saber y ganar”y los reportajes tan maravillosos que ponen en la 2. No veo programas de política porque me enveneno y quiero partir la televisión.

¿Cuántos días cree que pasarán antes de empezar a salir?

Dentro de pocos días o una semana, pero ya sin muletas.

Supongo que con Mari Ángeles en un momento determinado te puede servir de muleta, y vas bien protegido porque es médica, ¿no?

Ten en cuenta que en los primeros tres meses perdí once kilos. Y ahora estoy haciendo ejercicios de rehabilitación con el fisio, hago pesas, bicicleta, ando… En momentos ando sin muletas por la casa.

Noticias relacionadas El delicado estado de salud de Jaime Ostos

Más temas:

Caballos

Ganaderías

Famosos