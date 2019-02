Ivonne Reyes: «Me tomé un bote de pastillas por Pepe Navarro» La actriz venezolana cuenta por vez primera su «dañina» relación con el presentador de televisión

ABC Actualizado: 27/02/2019 09:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ivonne Reyes desvela que tiene un tumor en el ojo

En medio de su bajón de salud después de que le hayan descubierto que tiene un tumor en el ojo por el que ha tenido que ser operada, Ivonne Reyes (51 años) ha concedido una sincera entrevista en la que ha confesado los duros momentos por los que ha atravesado por su «dañina» relación con Pepe Navarro.

«Una vez llamé a Pepe y le dije que no podía más, que me había tomado un bote de pastillas», reconoce a la revista «Lecturas» la actriz y presentadora de televisión venezolana afincada en España por primera vez. Han tenido que pasar más de dos décadas desde aquel suceso para que Ivonne Reyes tenga el valor suficiente para hablar así sobre todo lo que sucedió.

Llega a reconocer que se sintió espiada y «controlada» por el presentador de televisión. «Te acostumbras a vivir en alerta continua», dice a la vez que reconoce con valentía el encuentro íntimo posterior que tuvieron en 2015, durante su batalla judicial: «Pepe y yo nos vimos en 2015, solos en un restaurante. Nos besamos...».

El intento de suicidio no fue lo único a lo que tuvo que enfrentarse, también a dos abortos. «El dolor de alma y físico fue horrible. Para mí fue un golpe muy fuerte, yo soy antiaborto», cuenta a la citada publicación. Y añade: «La tercera vez que me quedé embarazada esperé al cuarto mes para decírselo. Quería terminar esa relación que me estaba haciendo daño. Me dije: "O tengo este hijo o no salgo de aquí nunca'». Alejandro se convirtió en lo mejor que le ha pasado en la vida, como así reconoce durante la dura entrevista.