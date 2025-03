Isabel Pantoja, preocupada por Chabelita tras la reconciliación familiar

Tras meses de guerra familiar , Isabel Pantoja y sus dos hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja , parecen haber conseguido enterrar el hacha de guerra. Después del fallecimiento de Mayte Vázquez, la madre de Irene Rosales , la pasada semana, todos se han volcado con la mujer del Dj. Kiko y la tonadillera no se separaron de ella en ningún momento, pero toda la atención estuvo puesta entonces en Chabelita, que lleva tiempo alejada de su familia, y que se encontraba entonces en Londres junto a su novio.

La hija menor de la artista no lo dudó ni un segundo y, en cuanto se enteró de la noticia, acudió junto a su cuñada para darle todo su apoyo, y lo hizo también su novio, Asraf Beno . A partir de entonces, las tensiones entre Isa P y su familia se han relajado. «Yo había ido a verla con Albertito una semana antes y estuvimos bien, sin ningún problema, y me he dado cuenta de que no necesitamos esa conversación de reproches porque ya ha pasado y no tiene mucho sentido », explicó en el «Programa de Ana Rosa», espacio en el que colabora. Además, ante las cámaras expresó que todo lo que hubiera pasado entre ellos no tenía importancia frente a este tipo de golpes que puede dar la vida.

Ahora, la Isabel Pantoja se ha pronunciado al respecto del acercamiento y la reconciliación familiar y ha aprovechado para mostrar su preocupación por la «delgadez» de su hija. «Necesita los pucheros de su madre», comentaba cariñosamente, dando muestra de la buena sintonía que se respira ya entre ellas.

La que no pudo arropar a Irene Rosales en estos momentos tan difíciles fue Anabel Pantoja , que se encontraba concursando en «El tiempo del descuento». Pero Irene, que tiene muy buena relación con la sobrina de la tonadillera, quiso mostrarle su apoyo cuando finalizó el concurso y no quiso contarle la triste noticia en el momento en que salió para que pudiera disfrutar del momento. La sobrina de la artista no ha tenido el mismo acercamiento con Chabelita, que no acudió a recibirla a plató y que está molesta con ella por un comentario que hizo dentro de la casa, afirmando que prefería a Omar Montes, el ex de Isa P, frente a su actual pareja.

