A Isabel Pantoja no se la espera en Estados Unidos

Durante las ultimas semanas se ha especulado e incluso afirmado que Isabel Pantoja habría tomado al menos tres decisiones que afectarían su vida personal y profesional en los próximos meses. La primera conceder una entrevista, muy bien remunerada, en algún programa de la televisión ... latina o revista. Luego que tiene en marcha una gira latinoamericana y finalmente que, una vez que su madre ya no esté con ella, venderá todas sus propiedades y se trasladará a México o Miami junto a su hermano Agustín . Tal y como ha podido comprobar ABC ninguna de las opciones es viable.

En Estados Unidos hay dos televisiones latinas a nivel nacional: Telemundo y Univisión, cadena líder. «Hay una norma no escrita pero establecida entre las televisiones latinas que impide que podamos pagar algún caché a cualquier invitado que venga a nuestros programas de entretenimiento. Cuando ha venido algún invitado extranjero , les pagamos los billetes y el hotel con sus comidas y desplazamientos. Y en estos momentos en nuestra parrilla ninguno de nuestros programas de entretenimiento ( «Un Nuevo día»; «Suelta la Sopa» o «Al Rojo Vivo»), hay espacio para hacer una entrevista», asegura un ejecutivo de Telemundo.

No está de moda

Algo que también confirma el presentador Raúl de Molina que presenta desde hace 20 años «El Gordo y la Flaca» junto a Lili Estefan en Univisión : «No pagaríamos por entrevistar a Isabel Pantoja, aunque le deseo lo mejor, por que la conozco desde hace muchos años. Ella es popular entre la gente mayor de la comunidad cubana, pero en resto de EE.UU. ahora mismo hay otros cantantes de música urbana y reguetón que están de moda».

Tampoco los medios escritos del mercado latino pagan por una entrevista. «Jamás hemos pagado en nuestra revista ninguna entrevista. Te puedo decir que de momento no está en nuestros planes entrevistar a Isabel, ni hemos contactado con ella ni con sus representantes», confirma Armando Correa editor de la prestigiosa revista «People en Español».

Gira de conciertos

En estos momentos las fronteras de EE.UU. están cerradas para Europa. Solo pueden entrar residentes o ciudadanos americanos. No se están haciendo conciertos y durante los próximos seis meses, no parece que las circunstancias vayan a cambiar. Por otro lado hay que recordar que en febrero del 2018 a Isabel Pantoja se le denegó la visa americana por no querer pedir perdón y reconocer ante el consulado que había cometido un delito de blanqueamiento de capitales en España. Y para que le dieran una visa de artista de trabajo tendría que tener un contrato con alguna empresa del país, o un sponsor. La última gira que hizo Isabel en América en el año 2007 no resultó del todo exitosa . Este que escribe viajó a Caracas y Venezuela en agosto del 2007 para cubrir el arranque de la gira que seguía en Puerto Rico y finalizaba en Venezuela. En el estadio Fórum de Valencia(Venezuela), su primer concierto tuvo que ser anulado por falta de público. Al día siguiente la tonadillera se presentó en el famoso teatro Teresa Carreño que tampoco, a pesar de regalar muchas entradas pudo llenar. También en Puerto Rico y Miami toco que cancelar algunos de sus shows.. Isabel fue muy popular en la década de los 80, con su disco «Marinero de Luces» con el que vendió un millón de discos, pero nunca llegó alcanzar la popularidad de Rocío Dúrcal -que vendió mas de 40 millones de discos en su carrera-, Rocío Jurado, Paloma San Basilio o Massiel en esas tierras.

El empresario de conciertos Marcos Calvo , CEO de La Rock Entertaiment SL nos cuenta la situación actual de los cantantes españoles de cara a una gira americana: «En estos momentos no estamos programando ningún concierto y hasta mediados del 2022 dudo que se pueda hacer algo en América , ya que las normativas cambian cada semana. Además, con la reducción de aforos y las cuarentenas que hay que hacer en algunos países es inviable, al menos económicamente que se pueda hacer algún evento de primera línea».

Chile descartado

De momento solo hay un concierto en Chile que se anuncia en la web de la cantante. Pues bien ABC ha hablado con un periodista musical en ese país, quien nos comenta que «desde marzo del 2020 están prohibidos los conciertos en Chile. Desde enero de este año el Ministerio de Salud prohibió incluso música en terrazas. El concierto de Isabel ya ha sido aplazado dos veces: De mayo del 2020 se pasó a diciembre y ahora se ha reprogramado a noviembre de 2021. Es muy complicado, dadas las circunstancias que pueda llevarse a cabo, puesto que el Estadio Monticello alberga a 4.000 personas. Habrá que esperar como evoluciona la pandemia en los próximos meses».

No es la primera vez que Isabel muestra su deseo de irse de España. Pero ahora las cosas han cambiado y en estos momentos no tendría cabida como cantante en México o EE.UU.. Su popularidad es muy baja y ademas su música hace mucho que no suena en esos países. Su único pasaporte era Juan Gabriel, quien lamentablemente fallecía el pasado 28 de agosto de 2016. Por lo visto, la gira y el exilio tendrán que esperar. Mejor seguir recluida en Cantora .