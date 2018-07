Isabel Pantoja no va al bautizo de su nieto La tonadillera no ha acudido finalmente al acto ni al convite segun lo esperado

La tensión en la familia Pantoja no se rebaja. Por el momento, la cantante Isabel Pantoja no ha acudido al bautizo de su nieto Albertito Isla, hijo de Chabelita y Alberto Isla. Este hecho ya se esperaba, puesto que como se había revelado en «Corazón» esta era la decisión que había tomado la tonadillera. En un principio se hablaba sobre la posibilidad de no ir a la ceremonia, pero sí personarse en el convite.

El motivo de esta ausencia venía marcado por el desplante que tuvo Chabelita con su madre cuando esta declinó ser la madrina del niño y su hija se lo ofreciera a la que fue su niñera durante tantos años, Dulce Delapiedra. Un gesto que a la cantante no le sentó nada bien.

La cantante quiere compartir espacio físico con la que persona a la que considera una auténtica traidora. La que fue su mano derecha durante tantos años al cuidado de su hija, vendió a Isabel Pantoja y, según la cantante, las declaraciones de Dulce no se corresponderían en absoluto con la realidad.

Aún cabe la posibilidad de que la cantante aparezca con su hijo Kiko Rivera, quien no había acudido por motivos de salud a la ceremonia, en el convite. Por el momento la tonadillera está cumpliendo sus palabras y no se ha presenciado.