Isabel Díaz Ayuso, sobre su ruptura: «Con la pandemia y la nieve no he tenido tiempo de asumirlo» La presidenta de la Comunidad asegura que guarda una gran amistad con su expareja Jairo Alonso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el peluquero Jairo Alonso siempre llevaron su amor con una gran discreción. Jairo nunca quiso acaparar los focos y se mantuvo durante sus años de noviazgo en un segundo plano. La pareja rompió su relación hace unos meses, pero no trascendió hasta esta semana, cuando LOC lo anunció en exclusiva.

La presidenta se encuentra tranquila y volcada en su trabajo. «Estoy bien, muy centrada en la pandemia y la nieve, de modo que no he tenido ocasión de asumir el momento», declara a ABC. «Fácil no es pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo. Lo hemos pensado muy bien», agrega.

Ayuso, de 42 años, y el estilista madrileño empezaron a salir en el 2016, aunque su relación de amistad se remonta a la infancia. Su noviazgo comenzó tras el divorcio de Ayuso de su primer marido ese mismo año. No se conoce quién es el hombre con el que la presidente de la Comunidad compartió cuatro años de matrimonio.

Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso - SAN BERNARDO

No se trata de una ruptura traumática ni debida a terceras personas, sino que al parecer se ha debido a los problemas derivados de dedicación máxima que le requiere a diario a la presidenta madrileña su trabajo.

La pareja residía en la vivienda que Ayuso tiene alquilada en el barrio de Chamberí, hacen ya vidas por separado y él se ha mudado a otra casa. «Hoy Facebook me recuerda que tengo la suerte de estar con la persona más maravillosa del mundo. Isabel, te quiero», escribía hace unos meses el peluquero en esta red.

Jairo inició su vida profesional trabajando como peluquero y estilista a la edad de 16 años. Más tarde, fue el máximo responsable de Comunicación y Marketing de las peluquerías Rizo's. En la actualidad, es responsable de Comunicación de una franquicia de restaurantes de comida de Líbano llamada Shukran Group.