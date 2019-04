La irrupción de un nuevo Mussolini revuelve la arena política italiana Caio Gilulio Cesare, exmilitar y bisnieto del Duce, se presenta al Parlamento Europeo, donde ya está Alessandra Mussolini

Hace poco más de dos semanas, Alessandra Mussolini (56) célebre no solo por su condición de nieta del Duce, sino por ser una encendida polemista, llamaba «bastardo» a Jim Carrey (57) a propósito de una caricatura de la autoría del actor canadiense que recreaba la ejecución en 1945 del dictador italiano y de su amante, Clara Petacci. Hasta la fecha, la eurodiputada Alessandra y su hermana Rachelle, concejal en el Ayuntamiento de Roma, ambas hijas de Romano –cuarto hijo del dictador–, y sobrinas de Sophia Loren, eran las únicas Mussolini en la arena política italiana. Pero un nuevo miembro de la familia ha entrado en escena, creando notable revuelo.

Se trata de Caio Giulio Cesare Mussolini (50 años), nacido en Argentina y nieto de Vittorio –segundo hijo del Duce–. Se presenta al Parlamento Europeo por Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), partido postfascista que en las elecciones generales de hace un año obtuvo el 4 % de votos y que gobierna en varias regiones y municipios en coalición con la Liga y Forza Italia. Caio Giulio Cesare vive en Abu Dhabi. Su infancia y juventud transcurrió entre Venezuela y la Academia Naval de Livorno, donde hizo carrera hasta alcanzar del grado de teniente de navío. Se despidió de la Marina en 2002 y comenzó a trabajar en la antigua Finmeccanica (hoy Leonardo), el coloso industrial estatal italiano, con puestos de responsabilidad para los países de Oriente Medio.

El bisnieto de Mussolini, consciente de que su apellido evoca un tormentoso y negro periodo de la historia de Italia como fue el fascismo y pide ser valorado por su currículum: «He adquirido competencias que ahora me gustaría poner al servicio de mi país. Mi experiencia me garantiza conocimientos en las relaciones europeas». Con Fratelli d’ Italia coincide en los ideales de «familia, recuperar la soberanía y la protección de nuestro país».

La líder del partido, Georgia Meloni, se ha distinguido por sus posiciones ultraderechistas y no oculta dónde están sus raíces. Por ejemplo, para lanzar la campaña de las elecciones generales de marzo 2018, Meloni eligió la ciudad de Latina, fundada en 1932 por el régimen fascista.

Ahora ha escogido otro lugar muy simbólico para presentar la candidatura de Caio Giulio Cesare Mussolini al Parlamento Europeo: el Palacio de la Civilización Italiana, conocido también como Coliseo Cuadrado, un ejemplo de arquitectura fascista y diseñado en 1937 para acoger la Exposición Universal de Roma en 1942. Ante ese edificio emblemático y con el lema «En Europa para cambiar todo», Meloni presentó en un vídeo al biznieto de Mussolini afirmando que su currículum habla por sí solo: «Profesional, militar y patriota». Por su parte, Caio Giulio Cesare respondió presumiendo de patriotismo: «Es un honor para mi ser candidato por un partido patriota, como lo soy yo».

Acciones legales

La presencia de un bisnieto de Mussolini en campaña electoral suscita polémica, porque a muchos italianos recuerda un pasado muy denostado. Sin ir más lejos, en un restaurante de Conselve (Padova), donde estaba previsto hablar, según el anuncio publicitario, de «doctrina del fascismo con el huésped de honor Caio Giulio Cesare Mussolini», el propietario acabó anulando la cena con el argumento de que él se declaraba «apolítico». La polémica está también en las redes sociales. «En Facebook no he podido utilizar como usuario mi nombre y apellido: @caiomussolini se me prohibe. Pero @caiostalin me lo permite. Es una locura», se lamenta el bisnieto del Duce, que ha anunciado acciones legales contra el coloso de las redes sociales.