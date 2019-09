Irene Rosales se pronuncia sobre su enfrentamiento con Isa Pantoja Desde hace varios meses, la relación de la hija y la nuera de Isabel Pantoja no pasa por su mejor momento

ABC Madrid Actualizado: 15/09/2019 17:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Kiko Rivera ataca a Chabelita Pantoja donde más le duele

Desde hace ya varios meses se conoce la mala relación que mantienen Irene Rosales y su cuñada, Isa Pantoja. La hija de la tonadillera dio una entrevista en la que hablaba sobre las adicciones de su hermano en el pasado, un aspecto que no sentó nada bien a Irene. Tras esta situación, Kiko Rivera tomó partido por Rosales y decidió distanciarse una vez más de su hermana.

Este domingo, Irene Rosales se ha estrenado como colaboradora en el programa «Viva la vida», un nuevo proyecto del que ha asegurado contar con el pleno apoyo de su pareja: «Kiko ha sido el primero en apoyarme en estar aquí. Me ha dicho que disfrute, que lo pase bien, que me quite los nervios. Ha sido un empujón por su parte».

Sin embargo, la nuera de Isabel Pantoja no ha querido perder la oportunidad y se ha pronunciado sobre su enfrentamiento con Isa Pantoja: «No tengo relación con Isa, pasaron una serie de cosas que no he hablado con ella y no he hablado con nadie. He tenido siempre muy buena relación, no teníamos un contacto diario pero la relación era buena. No soy de que nadie me pida perdón. Necesito tener una conversación y hablar».

Además, Rosales ha querido detallar el motivo que originó la mala relación que actualmente mantiene con su cuñada: «Todo viene de unas declaraciones que vi en las que dijo cosas de Kiko. Luego fue a la casa de Gran Hermano, vio a Kiko y no a mí. Y cuando salí y vi esas declaraciones me dolieron. Me escribió un mensaje para felicitarme por el concurso pero no pude le contestar porque me dolía».