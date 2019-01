El inusual comunicado de Rania de Jordania para justificar el gasto de su guardarropa La reina se ha visto obligada a explicar de dónde salen sus looks de Alta Costura, ante las crecientes críticas a su imagen pública

ABC

Actualizado: 04/01/2019 17:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No ha tenido otra opción. Rania de Jordania se ha visto obligada a lanzar un comunicado para explicar el gasto que hace en ropa, ante las crecientes críticas que han puesto el foco en sus looks de Alta Costura, que intercala con el uso de prendas «low cost» de Inditex. Pero eso sí, siempre sin repetir modelito.

«A principio de cada año, algunos blogs extranjeros publican estimaciones de lo que se gastan los 'royals' de todo el mundo en ropa y diseño. También hemos visto un determinado número de publicaciones inexactas en plataformas sociales sobre el costo de lo qeu Su Majestad lleva durante sus actividades diarias», comienza el comunicado, publicado en la página oficial de Facebook de la reina.

«El año pasado, las estimaciones de los gastos que había hecho Su Majestad en vestuario tuvieron una gran difusión en UFO No More Blog. Sin embargo, en vista de la gran distancia que hay entre sus afirmaciones y los hechos reales, soliciamos a los propietarios del blog que no incluyan a Su Majestad en sus informes anuales», refleja la oficina de la reina, molesta porque su ropa eclipse en ocasiones sus activivdades, centradas en trabajar con la infancia y las mujeres.

De hecho, aseguran que Rania de Jordania tiene especial «interés de que los hechos sean accesibles para que todo el mundo se pueda forjar sus propios pensamientos y opiniones». Así, aclaran que el interés de la reina es «representar a Jordania adecuadamente» y que «muchas de las prendas son prestadas por casas de moda, ofrecidas como regalos o comprados a precios reducidos. Los blogs de moda calculan sus estimaciones basándose en el valor de mercado de las prendas, lo que conduce a falsas impresiones que no reflejan la realidad».

«En la actualidad vemos a cierta gente de Jordania que están acercándose a este retrato de la reina como alguien que está alejada de la realidad y es completamente falso. Por este motivo, estos individuos posiblemente rechacen esta aclaración y las cuestionen con la intención de crear una opinión pública falsa», apuntan, para zanjar el tema asegurando que Rania de Jordania «es consciente de las críticas que han estado circulando y ella misma había enfatizado con anterioridad que las críticas forman parte de su trabajo público. Ella apoya y respeta la crítica responsable. Siempre se la toma en serio y responde a ella. Hoy, sin embargo, comprobamos que hay gente que no se conforma con la crítica, sino que lo llevan mucho más allá, hasta el punto de inventar informaciones y alcanzar el ridículo la burla. Es de lo más desafortunado y contrario a los valores de la sociedad jordana».