Día Internacional de la Mujer El día en que Rocío Jurado dio a todos una lección de feminismo Hace casi 40 años, «la más grande» pronunció unas palabras muy revolucionarias en aquella época

No es ningún secreto que las declaraciones de las celebridades, ya sean más o menos polémicas, acaban calando hondo en la sociedad. Y la desaparecida Rocío Jurado ya habló sobre feminismo hace casi 40 años en un discurso revolucionario para su época. Hoy, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, sus palabras cobran más sentido que nunca.

Fue en un encuentro televisivo con el periodista Jesús Hermida, allá por 1980, en el que «la más grande» mostró ser pionera en lo que a empoderamiento de la mujer se refiere. Y es que pese a lo mal visto que estaba en aquella época, la de Chipiona se atrevió, entre otras cosas, a vestir con transparencias.

En cuanto a algunas letras de sus canciones, algo escandalosas todavía en aquel momento, ella afirmó en plató que simplemente se atrevió a hacer lo que hasta entonces no se había hecho. «Son temas de la vida diaria, que ocurren de verdad. Lo que ocurre es que hasta ahora nadie lo había cantado, y si se había cantado lo había hecho un hombre, pero nunca una mujer».

En cuanto a las relaciones amorosas, Jurado hizo referencia a los hombres que dejaban a sus mujeres porque ya no sentían nada al mantener relaciones sexuales, algo que era impensable en alguien del sexo femenino. Y sin dejar que el conductor de la entrevista la interrumpiera, aventuró: «Pero una mujer que dijera eso, nunca una mujer ha podido decir eso. Y en una mujer también ocurre, porque también somos seres humanos».

Estas declaraciones marcaron un punto muy importante a la hora de visibilizar los derechos de las mujeres: «Se trata de igualar conceptos, igualar situaciones». Para ella era muy importante mostrar que las mujeres no estaban ahí para complacer a los hombres y que ellas también podían mostrar sus sentimientos cuando no estaban contentas. «Procura alegrarme la vida porque si no voy a tener que pensar en divorciarme y encontrar otro amor. Mirar la forma de engrandecer y de llenar mi vida», sentenció, convirtiendo esta entrevista en un momento histórico que será recordado para siempre.