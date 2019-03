Día Internacional de la Mujer Linchamiento a Alejandro Sanz por su «homenaje» en el Día de la Mujer Hoy las redes sociales se han teñido de morado y numerosas personalidades de la esfera pública han mostrado su apoyo

El 8 de marzo es, sin duda, un día marcado en el calendario. La celebración del Día Internacional de la Mujer ha teñido de morado las redes sociales y numerosas personalidades de la esfera pública han mostrado su apoyo a esta jornada compartiendo mensajes a través de las redes sociales. A pesar de que la gran mayoría de los comentarios han sido aplaudidos por los usuarios de las redes sociales, algunos famosos -sin mala intención- han errado a la hora de mostrar su apoyo a las mujeres.

Ha sido el caso de Alejandro Sanz, quien ha publicado en Twitter: «Hoy en el #DíaDeLaMujer debemos ponernos en su piel. Sólo así podremos entender porque merecen su día todos los días. #8marzo #FelizDíaDeLaMujer», ha escrito junto a una imagen en la que aparece sonriendo y los ojos pintados.

Lo que pretendía ser un apoyo a las mujeres en su día se ha tornado a «afán de protagonismo» como le han acusado. 900 mensajes y cienos de reacciones han aparecido en el tweet del artista entre los que se pueden leer: «¿Y para eso te pintas los ojos? Tus asesores son peores que tu canción nueva de mierda», «¿Ponerse en nuestra piel es pintarte los ojos?», «Por lo menos no se ha puesto dos globos a modo de tetas» o «No se entiende el mensaje. Ser mujer no es usar maquillaje, y este día de feliz no tiene nada».