Instagram Los traumas en la infancia de Santiago Segura: «Era gordo, con gafas y toreaba el bullying como podía» La discreción ha sido desde siempre una máxima en su vida, por lo que mantiene a su familia en un segundo plano y suele evitar preguntas personales

Pese a ser una de las caras más conocidas del panorama nacional, poco o nada se conoce de la vida privada de Santiago Segura (53 años). Del creador de «Torrente» se sabe que no fuma porque es asmático, es intolerante al trigo y a la lactosa y no tiene vicios reconocidos. Su imagen no encaja con lo que la mayoría espera de un productor de cine. Ni se comporta como una estrella de rock, ni va dejando pellas de dinero allá por donde pasa. Quizás por esto y porque la discreción ha sido desde siempre una máxima en su vida, su familia se mantiene completamente en un segundo plano y suele evitar preguntas personales.

Sin embargo, esta semana el cineasta ha querido compartir un recuerdo muy personal con sus seguidores a través de su perfil de Instagram y ha abierto el baúl de los recuerdos publicando una foto suya de cuando era tan solo un adolescente. «14 años, entrando en la adolescencia, gordo, con gafas, toreando el “bullying” como mejor podía, intentando reclutar amiguetes para que me ayudasen haciendo cortometrajes con mi tomavistas súper-8, estudiando siempre a última hora para aprobar asignaturas que no me interesaban, leyendo tebeos todo el rato, dibujando en cualquier espacio en blanco, incapacitado para cualquier tipo de actividad gimnástica, adicto a las sesiones de programa doble de cines de barrio, a los milhojas de Nata y crema, a la televisión y con un negocio de compra/venta/cambio de cómics en El rastro... así era yo», ha escrito junto a la imagen.

Pese a ser uno de los actores y directores más populares del país, Santiago Segura intenta mantener su vida privada siempre al margen de su popularidad. Aún así, pocas han sido las celebrities que han conseguido liberarse de la persecución de los paparazzis. De esta forma sabemos que María Amaro es la mujer que acompaña al cineasta desde hace más de dos décadas y con la que ha tenido dos hijas: Calma, de 10 años, y Sirena, de 5. La pareja se conoció en el año 1998, durante el rodaje de la primera película de «Torrente», pues Amaro es maquilladora dentro del mundo del cine y la televisión.