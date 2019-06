Instagram Todos los detalles sobre la nueva novia de Antonio Tejado El televisivo ha rehecho su vida después de romper su relación con Ylenia Padilla el mes pasado

Antonio Tejado, sobrino de la cantante María Del Monte, lleva varios años en el foco mediático. Su noviazgo con Chayo Mohedano, la sobrina de Rocío Jurado, fue, sin duda, lo que hizo crecer sus apariciones públicas y convertirle en un rostro conocido.

A partir de su relación con la hija de Rosa Benito, su vida amorosa ha estado a la orden del día. Los últimos romances que se conocen del televisivo han sido durante su paso por la casa de «GH DÚO». Allí, muchos siguieron su historia con Candela Acevedo, con quien rompió en el «reality». En el mismo espacio televisivo, pocos días después de la salida de su expareja, Tejado mantuvo una breve relación con María Jesús Ruiz. Y, a pesar de que delante de las cámaras hubo tonteo entre él e Ylenia, no fue hasta su salida del programa cuando ambos comenzaron una relación con la que tanto el uno como el otro se mostraron ilusionados. Sin embargo, el mes pasado el propio Tejado reveló su ruptura con la valenciana: «Después de pasar un tiempo, hemos tenido una discusión, hemos visto que no funciona y hemos hablado. Nos apreciamos pero no funcionamos como pareja».

Pero parece que el colaborador de televisión ha pasado página muy rápido, pues hace unos días, a través de sus redes sociales, se encargó de dar a conocer su nuevo noviazgo. El exconcursante de «GH DÚO» sorprendía a muchos con sus últimas publicaciones de Instagram. En una primera instantánea aparecía junto a una chica y escribía el siguiente texto: «No se puede tener esta cara… En una hora estoy contigo, cariño mío». Seguidamente compartía otra fotografía en la que aparecía junto a la misma mujer tumbado en una cama: «Ahora sí que sí… Feliz!!!».

Este Lunes, al fin se conocía el nombre de la nueva pareja de Tejado. Se llama Marina Rodríguez y es de Barcelona. El televisivo, que en su última relación con Ylenia se mostraba discreto a la hora de hablar sobre su historia, parece que con esta nueva chica la cosa va en serio y no se contiene a la hora de mostrar su amor en público. De hecho, ha vuelto a publicar una fotografía junto a ella en la que le ha dedicado unas emotivas palabras: «Y entre tantas almas errantes ahora encontré la mía y es ahora cuando estoy en paz... y habrá mas de un millón de visiones pero solo yo veo mi interior y ahora que me pare a mirarlo no recuerdo tan hermosa visión como una selva verde y a la vez una montaña Nevada una mezcla de sensaciones como jamás vi...y pienso gracias vida y gracias a la vida que al final siempre sorprendes y eres o mejor dicho sois maravillosas».

Aún es pronto para saber cómo acabará esta historia de amor, pero por el contenido que Tejado publica en sus redes haciendo alarde de sus sentimientos e ilusión con su nueva novia, parece que la relación podría terminar consolidándose.