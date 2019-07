Instagram El sensual posado en la cama de Lucía Rivera que ha dejado sin habla a sus seguidores La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha vuelto a revolucionar una vez más las redes sociales

Lucía Rivera (20 años), hija de Blanca Romero (43) y Cayetano Rivera (42), se ha convertido en el centro de todas las miradas en los últimos meses. Desde que se conociera su relación con Marc Márquez (26), la joven se ha enfrentado a numerosas críticas e incluso llegó a pronunciarse sobre la cantidad de comentarios ofensivos que recibe a diario. Pero el romance con el piloto no es el único motivo por el que la asturiana revoluciona las redes sociales de manera constante.

La modelo nunca ha tenido problemas en mostrar a sus seguidores su cuerpo con total libertad y naturalidad, por lo que no es la primera vez que una imagen suya se convierte en el centro de la polémica. La modelo es asidua a publicar fotografías en Instagram en las que aparece en bikini e incluso se ha atrevido a aparecer por las redes sociales con posados en los que se aprecia cada detalle de su silueta a la perfección.

Ver esta publicación en Instagram 💤💤 Una publicación compartida de LUCIA (@luciariveraromero) el 13 Jul, 2019 a las 7:06 PDT

En esta ocasión, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha protagonizado un posado de lo más sensual en la cama, donde la única prenda que luce es un collar de conchas. Una imagen en blanco y negro donde aparece únicamente tapada con una sábana, sacando su faceta más «sexy» delante de sus más de 120 mil seguidores de Instagram. La publicación supera ya los 5.000 «me gusta». Muchos de sus «followers» han alabado la belleza y el físico de la asturiana: «Eres arte» o «Maravillosa». Sin embargo, también han sido mucho los mensajes negativos que ha recibido.

Aún así, la joven modelo está más dispuesta que nunca a no hacer caso a críticas ni malos comentarios, como los que ya sufrió hace apenas unos días, cuando compartió una serie de imágenes en bikini. Y es que los usuarios de Instagram atentaron contra su físico, resaltando su «su extrema delgadez». «Siempre subo fotografías en bikini y no entiendo por qué revolucionan tanto las redes. Las mías son las que revolucionan, las de otros no pasa nada», declaró la modelo durante la MBFW de Madrid.