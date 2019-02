Instagram El secreto saludable de Paula Echevarría para ahorrar dinero La actriz se ha propuesto un nuevo reto y comparte sus progresos a través de su cuenta de Instagram

Paula Echevarría brilla más que nunca, y es que su historia de amor con el futbolista Miguel Torres va viento en popa y pasean su amor sin importarles ya el «qué dirán». Pero este no es el único motivo por el que la cántabra se encuentra estupendamente.

Hace tres meses la actriz se atrevió a compartir con sus seguidores de Instagram la decisión de dejar lo que con sus propias palabras califica como «un vicio malísimo» o lo que es lo mismo, el tabaco. Es más, en una de sus últimas apariciones en público Echevarría animaba a los fumadores a dejarlo.

Ha sido hoy cuando ha compartido una captura de pantalla a través de sus historias de Instagram para mostrar los progresos de este propósito. La actriz utiliza una aplicación móvil que registra cuántos días lleva sin fumar, cuántos cigarrillos ha dejado de fumar y cuánto dinero se ha ahorrado, y ha anunciado orgullosa que lleva «cinco meses libre» y que tiene 527 euros más en su bolsillo.

La ex mujer de David Bustamante es muy deportista y se preocupa mucho por lo que come y su salud. Sin embargo, dejar de fumar le ha hecho engordar casi 5 kilos, tal y como reveló en un evento al que acudió con motivo de la «Madrid Fashion Week»: «Pero estoy encantada de la vida. De hecho, ahora me imagino fumando y no me pega para nada. Te olvidas y te das cuenta de que eres exfumadora para siempre».