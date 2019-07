Instagram Rosalía revoluciona las redes con su último posado en bikini La cantante ha compartido una imagen que ya suma más de un millón de «likes»

ABC Madrid Actualizado: 01/07/2019 19:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Parece ser que el único arte que domina Rosalía (25) no es el de la música, sino el de posar para Instagram. Una piscina, un flotador de unicornio y un bikini rojo han sido suficiente para que la cantante revolucione las redes sociales esta semana. La culpable: una veraniega fotografía en la que ha sacado a relucir su lado más sensual.

La cantante del famoso tema «Malamente» no ha dudado en decir lo mucho que ha disfrutado en los escenarios del Festival Ritmos del Mundo, un evento musical que se ha celebrado en Tenerife, donde Rosalía ha sido una de las artistas invitadas: «Adiós, Tenerife. Qué pena, me lo pasé tan guay», escribía junto a la imagen. Los «me gusta» en la publicación compartida en esta conocida red social no se hicieron esperan y, a día de hoy, ya ha superado el millón.

Pero por si con un posado «piscinero» no era suficiente, la cantante subía otra instantánea del mismo momento, aunque tomada desde un ángulo distinto, para señalar el final del festival canario y, de paso, anunciar el lugar de su siguiente actuación: Glastonbury, en el sur de Reino Unido. Además, han sido numerosos los rostros conocidos que han querido comentar la publicación: Diplo, Emily Ratajkowski, Matt Hunter, India Martínez o Cristina Castaño son solo algunos de ellos.

«Con altura», el videoclip más visto

Es indudable el éxito -tanto nacional como internacional- que persigue a la calatana. Y es que «Con altura», canción que hizo junto al reguetonero J.Balvin, se ha convertido en el vídeo oficial más visto en Youtube de todo el mundo con casi 500 millones de visualizaciones. Con «Auto cuture», su último trabajo, se espera que consiga el mismo resultado e incluso que lo supere.