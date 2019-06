Instagram Los privilegios de David Beckham en la boda de Sergio Ramos: publica fotos dentro de la finca Su paso por la boda no ha pasado desapercibida y son muchos los que opinan que el matrimonio ha gozado de algunos de los privilegios que el resto de invitados no tenía

ABC Madrid Actualizado: 18/06/2019 10:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exfutbolista David Beckham y su mujer, la diseñadora Victoria Beckham acudieron este sábado a la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Sobre las 4:30 horas de la madrugada, el matrimonio abandonó la finca con destino al hotel Alfonso XIII, donde se alojaban con sus hijos, que también habían viajado hasta Sevilla en plan turismo. La familia aprovechó su estancia en Sevilla para disfrutar de un caluroso domingo bajo el sol hispalense.

Su paso por la boda no ha pasado desapercibida y son muchos los que opinan que el matrimonio ha gozado de algunos de los privilegios que el resto de invitados no tenía. Así, la diseñadora apreció a las puertas de la catedral luciendo un vestido con el que se saltaba el protocolo enviado por los novios -en el que pedían que las señoras que evitaran algunos colores: rojo, naranja, verde y blanco-. Este último no hacía falta mencionarlo, ya que normalmente se descarta para no eclipsar a la que suele vestirlo en el altar. Pero Victoria decidió ir de blanco y, fiel a sí misma, se puso un modelo con un original estampado de cadenas que pertenece a su colección de Invierno 2019/2020.

Victoria y David Beckham - Reuters

Además, el inglés -amigo de Ramos desde el año 2005, cuando fue fichado por el Real Madrid- publicó ayer unas imágenes en las que aparecía junto al sevillano dentro de la finca «La Alegría», propiedad de Sergio Ramos y donde se celebró la fiesta después de la solemne misa en la catedral.

A pesar de haber prohibido por completo los móviles y las cámaras de fotos, el futbolista pudo inmortalizar un par de imágenes con su gran amigo y actual capitán del Real Madrid. «Grandes recuerdos de un día perfecto con amigos», escribió Beckham junto a la tierna y divertida imagen de ambos.

A diferencia del resto de invitados que nada más llegar a la finca se encontraron con una furgoneta tipo «food truck» para dejar los móviles. Los tatuajes personalizados tenían un número que correspondía con la bolsa donde dejar los móviles. Al depositar el móvil, ya se podía acceder a la zona de la celebración.