Instagram Patricia Montero comparte una foto dando el pecho y se gana el aplauso de las madres La actriz ha publicado una imagen donde enseña las manchas en su camiseta por no llevar discos de lactancia

Después de que Patricia Montero (30) y Álex Adrover (40) dieran la bienvenida el pasado 25 de febrero a Layla, su segunda hija, la pareja de actores se ha mostrado pletórica y feliz disfrutando de sus dos pequeñas.

La actriz se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Tal y como muestra a través de las redes sociales, está disfrutando y compartiendo muchos momentos en familia junto a su marido y las pequeñas Lis y Layla.

La intérprete, que siempre habla abiertamente sobre estos temas y ha querido mostrar el lado más natural de la maternidad. Por ello, ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra las manchas que se le hacen en la camiseta por no llevar discos de lactancia puestos. «Marcas de Guerra, ¡oh yeah! No me gustan los famosos discos de lactancia y voy así por la vida. Seguro que muchas me entendéis, ¿algún truco?», comentaba en su publicación.

La instantánea ha despertado tanto críticas como alabanzas. Muchos se mostraban ofendidos y criticaban el acto de Patricia Montero, sin embargo la actriz ha conmovido a muchas madres que se han sentido identificadas con ella y le han apoyado dándole algún que otro consejo.