Instagram Una pareja de «influencers» pide dinero a sus seguidores para pagarse las vacaciones La descarada petición de dos jóvenes que quieren recaudar fondos para viajar hasta África

La pareja de «influencers» compuesta por Catalin Onc y Elena Engelhardt ha hecho una petición de lo más inusual a sus seguidores: donativos para financiarse unas vacaciones «por la cara». Los jóvenes han puesto en marcha una campaña en la plataforma «GoFundMe» con el objetivo de conseguir 10.000 euros con los que pagar el viaje en tándem que quieren realizar por África.

Todo ha saltado por los aires cuando el alemán subía en Instagram una publicación en la que explicaba a los fanáticos de esta red social cómo podían colaborar con su causa. En el «post», la joven pareja ha aclarado tanto los motivos del viaje como el destino del dinero recaudado. «Necesitamos fondos ahora para la preparación, así como a lo largo de nuestro viaje», escribía Catalin.

La pareja, cuya cuenta en redes sociales se llama «Otro día precioso», ha expuesto que el motivo principal por el que piden dinero es porque no pueden conseguirlo por ellos mismos, ya que comenzar otro trabajo para pagar las vacaciones no sería bueno para su desempeño como «influencers». Como era de esperar, el aluvión de críticas en redes sociales no ha tardado mucho en llegar. Han sido numerosos los comentarios que tildan de «descarados» y «ridículos» a estos dos jóvenes alemanes.

«Algunos simplemente nos dicen que tengamos trabajo como todos los demás y que dejemos de mendigar. Pero cuando tienes el impacto que tenemos nosotros en la vida de los demás, tener un trabajo no es una opción», han escrito en Instagram. «Podríamos ser modelos y ganar dinero rápido, pero no queremos hacer publicidad del consumismo. Un trabajo normal en este punto sería perjudicial», añadían.

Por si esto no fuera poco, la madre de Catalin tiene dos empleos para mantener el ajetreado estilo de vida de su hijo. «Mi madre nos ayuda con el dinero que saca de dos trabajos y no tiene mucho para ella. No le pedimos dinero a ella, pero le encanta ayudar»,escribía en otra de sus publicaciones. «Mamá, quiero que sepas que no solo nosotros, sino cientos de personas se benefician de tu ayuda», continuaba él.

Una vez consigan la desorbitada cantidad de dinero que pretenden, Helena y Catalin tienen planeado comenzar su viaje el 20 de julio en tándem desde Alemania. «Eli y yo iremos en bicicleta hacia África, y esperamos que más allá», señalaba el joven trotamundos. Lo cierto es que, tras 9 días, solamente 13 personas han donado 237 euros, una cifra que se aleja bastante de su objetivo.