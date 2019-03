Instagram «Papá instagramer», la nueva ocupación de Ramón Espinar tras abandonar Podemos El último en sumarse a la moda de los «papás instagramers» ha sido el expolítico quien, después de renunciar como Secretario General de Podemos en la Comunidad de Madrid, se ha centrado en su único hijo

ABC Madrid Actualizado: 05/03/2019 11:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gracias a las redes sociales, los famosos dudan cada vez menos en compartir momentos familiares con sus fans. Y, como cualquier padre, les encanta presumir de sus polluelos. Orgullosos padres famosos como Ryan Reynolds, David Beckham, Iker Casillas, David Bustamante o Juanes, utilizan sus perfiles en redes sociales para airear su felicidad a los cuatro vientos mostrando el día a día junto a su hijo en su cuenta en Instagram.

El último en sumarse a esta nueva moda ha sido el expolítico Ramón Espinar quien, después de renunciar como Secretario General de Podemos en la Comunidad de Madrid y dejar su escaño en la Asamblea de Madrid y a la portavocía del Senado, se ha centrado al cien por cien en los cuidados y la educación de su único hijo, fruto de su relación con la periodista Lucía Martínez Quiroga. «La cabeza muy alta, mucho orgullo por lo hecho y ganas de seguir trabajando por cambiar nuestro país desde otro lugar. Ahora, la vida», escribía tras abandonar la formación morada.

El expolítico anunciaba el pasado mes de noviembre a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el nacimiento de su primer hijo a las 37 semanas de embarazo «después de doce horas de parto». «Has llegado con 2,9 kilos de peso y dos toneladas de ternura», escribió orgulloso junto a una fotografía de ambos en el hospital.

A pesar de su dimisión, Espinar no continúa muy volcado en la política, tanto es así que a pesar de que su perfil de Instagram lo dedica a su hijo, Twitter lo utiliza para mostrar sus opiniones en referencia a los distintos debates políticos que surgen en la actualidad. Además, el expolítico participó hace poco más de una semana en el programa «Al Rojo Vivo» para explicar los motivos de su repentina salida: «Orgánicamente, lo que hizo Íñigo Errejón es inaceptable. Pero la responsabilidad de reconstrucción de un espacio político del cambio era de todos. Puse esto sobre la mesa y no hubo posibilidad», y añadió: «Todavía se puede llegar a acuerdos, superar el conflicto y hacer que esto no se repita. No tiene sentido que se presenten dos candidaturas, aunque si las hay, votaré a Podemos que es mi partido».