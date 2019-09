Instagram Omar Montes pide perdón tras el estrepitoso fracaso de su último concierto A pesar de las condiciones en las que tuvo que cantar decidió seguir adelante por sus fans

Omar Montes, exnovio de Chabelita Pantoja, pasó de ganarse el odio de la audiencia tras su participación en «Gran Hermano Vip» a coronarse como el ganador de la última edición de «Supervivientes». Gracias a su naturalidad ha conseguido hacerse con un séquito de fans y convertirse en el claro protagonista del verano.

El cantante ganó un maletín de 200.000 euros que, tal y como él mismo aseguró destinaría a invertir en su hijo y en el mercado inmobiliario. Sin embargo, se ha hablado mucho de las carísimas prendas de lujo que ha lucido desde que se alzara con el premio. Eso sí, el gran amigo de Isabel Pantoja y Kiko Rivera - para disgusto de Chabelita- continúa trabajando en lo que más le gusta: la música.

Montes se encuentra recorriendo España para promocionar los «temas veraniegos» que ha lanzado a su regreso de Honduras, pero seguramente lo que no se esperaba era que uno de sus conciertos acabaría conviritiéndose en una gran estafa. Ha sido él mismo quien ha relatado lo ocurrido a través de sus redes sociales.

«Así he tenido que cantar... No funcionaban los altavoces ni nada y no me han pagado, pero la gente no tiene culpa. Nos han estafado en Peñarroya, pero aún así nos lo hemos pasado bien. Os camelo y os como el corazón a todos», escribe junto a una fotografía de la actuación.

Sin embargo, a pesar de las condiciones en las que tuvo que cantar decidió seguir adelante por sus fans, que posteriormente se han deshecho en halagos con él: «Un artistazo que mejora su voz en directo, nos dejaste sembrados. Te ganaste al pueblo con solo cuatro canciones y sin equipo de sonido».

Posteriormente, el ex de Isa Pantoja ha pedido perdón por lo ocurrido a pesar de no haber estado en su mano: «Lo siento por la que nos han liado. Pero bueno, espero que para la próxima sea mejor». Además, ha querido cargar contra la persona que organizaba el evento porque «no les ha dado ni para comida» mediante una improvisada canción.