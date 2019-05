Instagram La nueva vida de Irene Rosales como personaje público La mujer de Kiko Rivera acumula casi 350.000 seguidores en su perfil de Instagram

Desde que Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, pasase por «Gran Hermano Dúo» su vida ha dado un giro de 180 grados. Tanto es así que ha pasado de ser una persona «relativamente» anónima a convertirse en una influencer de éxito. Y es que parece que la joven le ha cogido el gusto a las cámaras y cada vez son más las publicaciones que aparecen en sus redes sociales casi a diario.

Así, este fin de semana la mujer del DJ se ha ofrecido a contestar a las preguntas de sus casi 350.000 seguidores a través de su perfil de Instagram. Irene Rosales ha confesado su firme intención de volver a estudiar, además de los cambios que ha notado tras su paso por el reality: «Siento un cariño enorme de muchísima gente y eso ya me hace ganadora», aunque asegura que «sigo haciendo mi vida con normalidad, el ser una persona conocida tiene algunas cosas malas pero muchísimas cosas buenas, como el conocer a tantas personas con un corazón enorme».

Con respecto a una posible intención de ampliar la familia, la nuera de Isabel Pantoja lo tiene claro: «No creo, tengo dos princesas y un príncipe a los que les quiero dar todo el amor del mundo», dice a pesar de que hace tan solo unos meses sufrió un aborto natural tras quedarse de nuevo embarazada. A raíz de esto, Irene ha contestado a numerosas preguntas sobre cómo gestionaba la maternidad como si les dio el pecho a sus hijos: «Con Ana lo intenté pero no me subió la leche, y a Carlota no se lo pude dar ya que me operé el pecho un mes antes de quedarme embarazada y me daba miedo», o cómo habían sido sus partos: « Las dos fueron por cesárea, muy distintas. Si tengo que elegir, la de Carlota fue mejor», y el cambio físico que sufrió durante la gestación: «Con Ana engordé 6 kilos y con Carlota 20».