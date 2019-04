Instagram La mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, posa desnuda por primera vez La exconcursante ha sorprendido esta semana a sus seguidores con una sensual pose desnuda dentro de la bañera y llena de espuma

ABC Madrid Actualizado: 29/04/2019 14:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Famosas desnudas rodeadas de lujo, la última tendencia en Instagram

Desde que Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, abandonara la casa de «GH Dúo», su vida privada ha salido a la luz y se ha convertido en un personaje público. La que hasta ahora prefería mantenerse a la sombra, parece que le ha cogido el gusto por las cámaras y las revistas del corazón. «Irene es un ángel que ha venido a verlo y la verdad es que lo adora, Kiko lo adora a ella. Ha sido muy importante para su vida», afirmaba Francisco Rivera tras su expulsión del concurso. Toda la familia Pantoja-Rivera siente un amor incondicional hacia la mujer del DJ. Así lo confesó Anabel Pantoja, prima de Kiko y Chabelita, quien acude con frecuencia al plató de Telecinco para defender a sus familiares.

Esta semana, la exconcursante ha sorprendido esta semana a sus seguidores con una sensual pose desnuda dentro de la bañera y llena de espuma. «My moment», ha escrito junto a la fotografía.

Una imagen que ha conseguido cerca de 30.000 me gusta y cientos de comentarios, entre los que se pueden leer: «Guapa deja a Kiko y vente conmigo que si hace falta engordo y me quedo calvo» o «Irene, soy tendera en un mercado. No te imaginas cuántas te alaban y dicen "una Irene quería yo para mi hijo". Eres luchadora, amable, serena y encima estas hot!!! Hija lo tienes todo. Te quiero mucho desde Burgos!!¡ mil besos. Bendiciones para tu hermosa familia».