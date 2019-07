Instagram Así es la molesta enfermedad con la que convive Tania Llasera La presentadora sufre a menudo queratitis, una inflamación de la córnea del ojo

Tania Llasera se ha sentido frustada por la enfermedad que padece, que en muchos casos no le permite seguir trabajando. Hace unos días compartía a través de sus redes sociales los problemas de salud que le están provocando no poder llevar una vida completamente normal.

«Hoy a las 4 de la mañana he tenido un episodio. Se me ha abierto la queratitis (inflamación de la córnea del ojo), la herida que tengo el ojo. El epitelio, lo que es la piel del ojo, se me ha pegado al párpado y se ha abierto. Noto como si tuviera arena y sal en el ojo», publicaba la presentadora en su cuenta. Debido a esta enfermedad, Tania tuvo que ser intervenida, ya que esta es la única manera de arreglar la córnea: «Tendrán que dormirme el ojo con anestesia, coger unas pinzas, quitarme el epitelio que sobra… Y luego tendré que quedarme en casa tres días con el antibiótico a oscuras. Todo muy desagradable».

La antigua colaboradora de «El Intermedio» está ansiosa por volver al trabajo, tal y como ha querido dejar claro en una imagen en la que solo aparecen sus pies tumbados en la cama, preguntándose «cuanto durará esto»: «Otro día menos de trabajo por la conjuntivitis vírica. Es lunes y ya llevo una semana». Según sus recientes publicaciones, Llasera ya se encuentra mejor aunque sigue teniendo los «ojos fastidiosos».

A pesar de que la presentadora ya se encuentra en vías de recuperación, este problema ocular le atromenta desde hace años y, de vez en cuando, vuelve a sufrir episodios dolorosos.