Instagram Más delgado y depilado: Kiko Rivera supera su depresión y se prepara para el verano Junto a la foto el artista ha querido compartir una profunda reflexión, que ha sido muy aplaudida por sus seguidores

ABC

Están siendo unos meses muy difíciles para Kiko Rivera. Desde que el hijo de Isabel Pantoja confirmara en las redes sociales que sufría una depresión, motivo por el que se veía obligado a suspender todos sus conciertos para este verano, sus seguidores se preocuparon por la salud del DJ.

Aunque parecía que todo en la vida de Kiko Rivera iba viento en popa -acaba de convertirse de nuevo en padre con Irene Rosales, su carrera como Dj estaba despegando y había perdido algunos kilos después de someterse a una operación para implantarse una banda gástrica-, nada más lejos de la realidad. Fue la pasada semana cuando el hijo de Isabel Pantoja anunciaba su retirada de las pistas de baile como consecuencia de la depresión que padece.

Ante la preocupación de sus fans, el DJ procura informar sobre su estado de salud a través de las redes sociales. Esta semana, el hermano mayor de Chabelita ha compartido una imagen en la que aparece sentado frente a la piscina, en bañador y con un sombrero de playa. En la imagen se puede apreciar el espectacular cambio físico que ha experimentado desde que se sometió a una operación de banda gástrica.

Junto a la foto el artista ha querido compartir una profunda reflexión, que ha sido muy aplaudida por sus seguidores: «No hay cirugía plástica para la dignidad ni liposucción que elimine la vergüenza. No hay botox que esconda la deshonra, ni marca de ropa que cubra el descaro. No hay doctorados o títulos que concedan la honorabilidad cuando esta no es demostrada. Al final no hay cuenta de banco suficientemente grande que suplante la transparencia de la mirada y la honestidad de las palabras».

Sin embargo, una de las cosas que másha sorprendido a sus fans ha sido el hecho de que el DJ se ha depilado el cuerpo por completo para lucir palmito durante sus vacaciones en nuestras costas españolas. No se sabe con certeza cuál será el destino elegido por el hijo de Isabel Pantoja, sin embargo de lo que no hay duda es que estará irreconocible en comparación al Kiko Rivera del año pasado.