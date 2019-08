Instagram La novia de Kiko Matamoros, tras ser abucheada en Miss World Spain: «No os tengo miedo» Marta López ha decidido contestar a todos aquellos que tanto la han criticado

ABC Madrid Actualizado: 19/08/2019 17:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La novia de Kiko Matamoros se prepara para Miss World Spain

Marta López ha sido, sin duda, la protagonista del certamen Miss World Spain. Eran muchos los que pensaban que la novia de Kiko Matamoros lograría hacerse con la corona. Sin embargo, la joven, aunque ha quedado entre las cinco finalistas, no ha conseguido el primer puesto.

Muchos achacaron a la «influencer», que representó a Jaén en el concurso de belleza, que si participaba en el certamen era por el hecho de ser la pareja del colaborador de «Sálvame». Ante estas acusaciones, la joven contestó a través de sus «stories» de Instagram a todos aquellos que la habían críticado, aunque tampoco quiso perder la oportunidad de agradecer el trato recibido. «Quiero agradecer a la organización y al jurado el darme la oportunidad de haber vivido esta experiencia. Quedar top cinco en mi primer certamen es increíble», comienza López diciendo en el texto.

Todas las candidatas tienen que hacer frente a una serie de cuestiones durante la gala. Ante la pregunta: «¿Cuál es la enfermedad que erradicarías en el mundo?», Marta contestó lo siguiente: «El mal, porque el mal es una enfermedad presente a lo largo de la historia», una respuesta que le valió numerosos abucheos del público. Aludiendo a esta situación, la «instagramer» también expresó su disgusto en el texto: «A pesar de las malas personas que hay en este país, que se piensan que por estar o dejar de estar con alguien no tienes derecho a hacer o vivir tal y como quieras. Erradicaría el mal en el mundo, y lo reitero, porque hay gente muy mala; y a los que me abuchearon en la gala cuando me escogieron y salí a responder; me gustaría decirles que no os tengo ningún miedo. Que soy una mujer independiente e íntegra por mí misma y que puedo hacer con mi vida lo que quiera».

Marta López también ha tenido buenas palabras. La joven ha querido agradecer el apoyo a todos aquellos que estuvieron animándola en los días previos al concurso y durante la gala: «Y a los otros muchos que me han apoyado, agradeceros de corazón vuestras palabras durante todos estos días. Os quiero».