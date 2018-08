Instagram María Pombo y Pablo Castellano se casan La influencer ha anunciado su compromiso por medio de las redes sociales

La próxima influencer en casarse será María Pombo, tal y como ella misma ha anunciado a través de las redes sociales. Para ella ha sido una pedida de mano totalmente sorpresa y perfecta, ya que no se lo esperaba y ha sido durante sus relajantes vacaciones en Santander, ciudad especial para Pombo.

Tras tres años de relación, su novio, Pablo Castellano, se ha decidido a dar el paso. El joven estuvo trabajando como actor en «B&B de boca en boca», donde hacía de pareja de Sara Sálamo y compartió escena con Macarena García y Belén Rueda.

«No seremos perfectos, pero quien me conoce, sabe que lo perfecto me aburre. Y son esas imperfecciones, esos buenos y malos momentos, los que me hacen darme cuenta de que el apoyo incondicional será tan fuerte como el primer día», escribe Pombo en la publicación. La jovenestuvo saliendo antes con el futbolista Álvaro Morata antes de encontrar su amor verdadero.

«Esa es la razón por la que formamos tan buen equipo. #ctycn con todo y con nada, que eso somos nosotros, que ese eres tú, mi Pablis, mi bombón, y mi futuro marido. Si, si y mil veces si, que casarme contigo es la suerte de mi vida», concluía en su Instagram.

En la misma imagen, algunos de sus conocidos han aprovechado para desearle lo mejor a la feliz pareja y darle la enhorabuena como Laura Escanes, Lucía Rivera y Rocío Osorno, quien también se casará después de dar a luz a su primer hijo.