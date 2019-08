Instagram Malena Costa «estalla» contra las críticas a su físico en Instagram La modelo ha recibido comentarios que ponen en duda que su cuerpo haya pasado por quirófano

Malena Costa ha «explotado». La exnovia del futbolista Puyol trabaja como modelo e influencer, algo que le lleva a publicar cada día en su cuenta de Instagram. Sus publicaciones siempre reciben el cariño de sus seguidores, pero no siempre los comentarios son del gusto de la exconcursante del programa «Supermodelo».

La joven ha sido criticada en su última imagen donde aparece mostrando su increíble físico en bañador durante sus vacaciones en Mallorca. Sin embargo, su cuerpo ha sido puesto en duda por muchos tras haber dado a luz a dos descendientes, Mario y Matilda, ya que algunos de sus seguidores no entienden el por qué de ese cuerpo tan «fit»: «¿Cómo puede ser que estés más fit y más delgada después de tener dos hijos? ¡Te has hecho una lipoescultura al 100%! Deja de engañar a las personas». Ante dicha acusación, la modelo ha querido responder al usuario de la red social tajantemente. «Engáñate tú a ti misma. No me he hecho ningún tipo de tratamiento», ha escrito Costa, quien también ha querido decir cual es «el truco» que utiliza: «deporte, comida sana y lo más importante, constancia y un objetivo en mente».

La modelo ha querido aclarar que no tiene nada en contra de los retoques estéticos pero que sí de las acusaciones falsas sobre su físico el cual ha conseguido con «constancia»: «Tengo el pecho operado (y nunca lo he escondido) pero no se puede generalizar de esta forma. Un saludo y feliz día».

Sin embargo, otro usuario ha querido responder a la respuesta de la modelo a las críticas: «La niña no soporta que no le digan lo bella que es y lo buena que está. Todo lo que se sale de esa perspectiva es envidia. La niña no sabe todavía que cuando se expone al público para su beneficio económico y vanagloriarse de paso, también conlleva opiniones de personas que no la halagan como a la niña le gustaría. Pero es que la niña no entiende que este juego es así, con sus pros y sus contras, que no ha nacido nadie que guste a todo el mundo». Costa no ha querido quedarse callada tampoco ante este comentario y ha decidido responder: «Gracias por lo de niña. La niña sabe todo eso que ud dice y más, pero la niña también tiene una boca y unos dedos para escribir y opina cuando le da la gana ya que es su Instagram. El que también escribe un comentario en un Instagram público también se “expone” a que le contesten. Feliz día.»