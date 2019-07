Instagram Lucía Rivera se enfrenta de nuevo a las críticas por su físico La modelo ha publicado unas fotos en bikini que han provocado una oleada de comentarios negativos

ABC Madrid Actualizado: 09/07/2019 17:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lucía Rivera es una de las famosas que, como resultado de su actividad en Instagram, ha recibido críticas por las fotos en bikini que ha publicado en lo que va de verano. La novia de Marc Márquez se queja del revuelo que levantan sus publicaciones en bañador y cómo los «haters» le atacan en los comentarios.

Muchos de sus «followers» alaban la belleza de la joven, sin embargo, algunos comentarios han molestado sobremanera a la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero. Y es que las críticas atentaban contra su físico: «Si tuvieras hernias o provisiones no haría falta tac, ni resonancia. Se te marca toda la columna, algo increíble e inaudito», comentaba un usuario.

Ver esta publicación en Instagram ❤ Una publicación compartida de LUCIA (@luciariveraromero) el 2 Jul, 2019 a las 2:46 PDT

«Siempre subo fotografías en bikini y no entiendo por qué revolucionan tanto las redes. Las mías son las que revolucionan, las de otros no pasa nada», ha declarado la modelo durante el desfile de Betiana Pavón. Además, la joven ha querido asegurar que su novio Marc jamás criticaría este tipo de imágenes: «Eso sería muy machista, ¿cómo no voy a poder ponerme un bikini?».

El mes pasado, Lucía ya «estalló» contra aquellos detractores que criticaban su relación con el piloto. «Las redes sociales no se nos han facilitado para esto, sino para tener más a mano las cosas que nos gustan. No entiendo por qué tanto tiempo perdido en crear cuentas falsas, simplemente para acosarme, con nombres ridículos», publicó en su perfil. Ante dichos ataques la joven aseguró que recurriría a «medidas legales».