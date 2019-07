Instagram Irene Rosales posa en bikini para zanjar las críticas contra su físico La novia de Kiko Rivera protagonizó rumores de embarazo tras publicar una foto en traje de baño

ABC Madrid Actualizado: 09/07/2019 01:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Irene Rosales ha acaparado las miradas desde su participación en el programa «GH Dúo» junto a su pareja, Kiko Rivera. La televisiva se ganó el cariño de la audiencia tras su paso por el «reality» y fueron muchos los que alabaron la influencia positiva que ejerce sobre el hijo de la tonadillera, que ha atravesado momentos complicados por culpa de su adicción a las drogas.

Sin embargo, desde que abandonó la casa de Guadalix de la Sierra, la nuera de Isabel Pantoja ha tenido que enfrentarse a numerosas críticas. En primer lugar, por la polémica relación que existe entre ella y su cuñada, Chabelita Pantoja, y los motivos que habrían propiciado su distanciamiento.

Ahora, el objeto de crírticas es su físico. Y es que Irene Rosales compartió recientemente una fotografía en bikini con motivo del inicio de la temporada de piscina. Pero lo que en principio pretendía ser un inocente posado veraniego, terminó convirtiendo su Instagram en un auténtico campo de batalla.

Sus seguidores le preguntaron directamente si estaba embarazada y ella salió al paso respondiendo: «Por lo que puedo leer en los comentarios de esta foto, muchas me preguntáis si estoy embarazada y tengo que deciros que no, simplemente es un cuerpo sin machacar en el gimnasio, no es perfecto, pero estoy súper feliz con mi cuerpo, no quiero o pido más».

Y, lejos de achantarse, ha publicado una nueva imagen en la que presume de «cuerpazo». «Si todo es tan pequeño, cuéntame», escribe junto a la instantánea.