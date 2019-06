Instagram El increíble desnudo integral de Inma Cuesta a sus 39 años Más de 60.000 «me gusta» y más de mil comentarios demuestran que aún sigue levantando pasiones

Pocos dirían, después de ver el atrevido posado de la mítica actriz Inma Cuesta que está a punto de cumplir los 40. La valenciana ha demostrado que a su edad también se puede presumir de «cuerpazo», y sus seguidores no han podido más que alabar su posado.

Más de 60.000 «me gusta» y más de mil comentarios demuestran que aún sigue levantando pasiones. En la imagen Cuesta aparece completamente desnuda en la playa, sin apenas maquillaje, con su melena morena suelta y cubriéndose únicamente con sus manos, sentada disfrutando del sol veraniego. «Hoy cumplo 39 veranos, miro hacia dentro y hay una niña que sigue dando brincos de alegría por soplar su tarta de cumpleaños un año más, sigue teniendo unas ganas locas de compartir, de celebrar, de bailar encima de las mesas y cantar hasta quedarse muda. Quiere celebrar la vida y me abraza fuerte, y yo a ella también. No me sueltes, me dice. Nunca lo haría, le digo. Me quiero así... pequeña y gigante, tan frágil como invencible, imperfecta, contradictoria , llena de preguntas, aprendiendo y desaprendiendo y equivocándome mucho. Me quiero así, como en esta foto, salvaje y libre. Y sin miedo», ha escrito la actriz junto a la imagen.

Son muchas las «celebs» que utilizan sus redes sociales para mostrar sus cuerpos al desnudo. En las últimas semanas famosos como Malena Costa, Marta Torné, Miley Cyrus, Jon Kortajarena o Kim Kardashian, han dado mucho de qué hablar por sus atrevidos posados en Instagram.