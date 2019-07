Instagram La impresionante pedida de mano de Sarah Hyland, de «Modern Family» Su novio Wells Adams ha sorprendido a la actriz en la playa con un llamativo anillo de diamantes

Sarah Hyland, conocida por su papel en la serie «Modern Family», se ha comprometido con su pareja, con la que lleva dos años saliendo, Wells Adams. La noticia se ha conocido tras las publicaciones de la actriz en las que muestra el lugar y el anillo de pedida con el que ha sido sorprendida por su novio en mitad de una escena paradisíaca.

Al borde del mar, con Wells arrodillado y Sarah sorprendida sujetando una copa de vino, ha sido el momento en el que la pareja ha sellando su futuro compromiso. En cuanto al anillo, la actriz lo muestra en una de las imágenes, en las que se puede ver una gran joya que, según «E! News», se trata de un diamante de cinco quilates de forma ovalada y firmado por Lorraine Schwartz, valorado en unos 200.000 dólares.

Ambos se han intercambiado bonitos mensajes a través de Instagram. Ella publicaba la foto del gran momento acompañada de la frase «Esto no se puede comer, no se puede imaginar, alcanzar las estrellas, saltar barreras, el tipo de cosas de una serie mundial», perteneciente a la película It takes two, de las gemelas Olsen. En cambio, él optaba por una frase de una de las canciones de Drew Holcomb & The neighbors: «Seré Johnny y tú June. Para siempre».