Instagram La impactante imagen de Elsa Pataky que descubrió Chris Hemsworth en su cámara de fotos El actor se sorprendió cuando entre las distintas fotos de sus hijos encontró una foto sorprendente de Pataky este verano

ABC

Elsa Pataky, Chris Hemsworth y sus hijos se encuentran disfrutando de unas bonitas vacaciones en familia en el País Vasco, paseos en barco, juegos en la playa y noches descubriendo la gastronomía del lugar. Si las vacaciones estaban siendo buenas, además la familia disfrutará de una boda. El hermano de Pataky, Christian, se casa y pone el broche de oro a las vacaciones.

No hay mejor manera de disfrutar de unas vacaciones que inmortalizandotodos los momentos felices por lo que se pasan. Eso fue justamente lo que hizo el actor con su cámara de fotos. Pero no fue el único en hacer fotos, sus hijos pequeños también se encargaron de trastear con la cámara de su padre. Cuando el protagonista de «Thor» fue a revelar todas las fotos del viaje se encontró entre distintas imágenes borrosas de los pies de sus hijos, una joya de foto de su mujer en la playa con una bonita sonrisa y con su pelo al viento. Aunque no era de gran calidad se puede observar la gran belleza de la actriz al natural.

«No hay nada como llevar un carrete a revelar y que la mayoría de las fotos estén sobreexpuestas (con mucha luz) y sean de los pies de mis hijos (debido a que me robaron la cámara para usarla como un frisbee), aunque entonces te tropiezas con una joya como esta», comentó Hemsworth cuando publicó la imagen de Pataky en su cuenta de Instagram mostrando lo enamorado que está de su mujer.

En el País Vasco, con motivo al próximo enlace del hermano de Elsa Pataky, se ha dejado ver a Matt Damon, que ha sido el primero en llegar, pero se espera que lleguen muchas más estrellas de Hollywood, siendo una gran reunión de actores y amigos de la familia.